【新冠肺炎】再多一名病人康復出院　仍有32名確診病人留醫

▲ 醫管局表示，截至今日中午12時，過去24小時再多1名確診病人康復出院。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續緩和，本港今日（24日）無新增確診個案，至今累計有1,065宗確診個案，另有1宗疑似病例，4宗死亡。

醫院管理局表示，截至今日中午12時，過去24小時有一名確診2019冠狀病毒病的病人出院（個案編號︰1044），至今共有1 030名確診及疑似病人康復出院。

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目前公立醫院已啟用659間負壓病房，合共1219張負壓病床，現時共有32名確診病人分別於八間醫院留醫，其中一人情況危殆（個案編號：595），其餘31人情況穩定。

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：郭詩詩