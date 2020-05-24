【日本疫情】日本疫情放緩　NHK消息：日本政府明解除全國「緊急狀態」

▲ 日本媒體消息指，明起日本將全面解禁。

在新冠肺炎疫情肆虐下，日本早前已向全國實施「緊急狀態宣言」，狀態原定於5月31日屆滿，但較早前已對部分地區提前解禁，惟疫情較嚴重的東京都及大阪等仍不在解禁名單。而據日本媒體最新消息指，日本政府已決定，將於明天全面解除緊急狀態。

據NHK消息指，日本政府已決定在明天取消對東京都、北海道等地的緊急狀態聲明，並已決定在明天（25日）於諮詢委員會上進行諮詢，結束一個多月以來的全國緊急狀態。

明起全面解禁

報道提及，日本首相安倍晉三今與內閣官房長官菅義偉、厚生勞動大臣加藤勝信等人，在首相官邸進行了大概45分鐘，聽取及協商疫情相關報告及措施。

日本政府4月7日及16日分兩波公布「緊急事態宣言」，境內47個都道府縣都是實施對象，期限到5月6日止；但基於境內疫情延燒，有必要持續減少人際接觸，5月4日正式決定延長到5月底。而較早前部分地區已提前解禁，至於今次日本媒體的消息，則有望明天全面解禁。

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責任編輯：王俊賢