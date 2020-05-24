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【港版國安法】建制派組撐國安法組織　網上及街站收集簽名

政治 17:20 2020/05/24

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香港各界撐國安立法聯合陣線發起簽名行動，於網上及街站收集支持立法的簽名。（郭偉強Facebook）

全國人大正審議「港版國安法」，多名建制派人士組成「香港各界撐國安立法聯合陣線」，並發起簽名行動，於網上及街站收集支持國安法立法的簽名。聯合陣線目前有13名召集人、逾2000名發起人及700多個支持團體。

工聯會立法會議員麥美娟指，去年的示威令到不少打工仔飯碗不保，有必要制止本土恐怖主義，雖然「港版國安法」公布後港股翌日大跌，惟香港是黑暴期間，股市跌得更多，強調有穩健機制，即使有股災都能夠復甦。

民建聯立法會議員李慧琼為召集人之一，她指簽名行動是市民表達意見的平台，香港過往未能完成《基本法》第23條立法，中央出手是審慎決定。她續指，簽名行動會維持一星期。

截至下午5時，聯合陣線已在網上（https://www.signforhk2020.com/）收集87000個簽名。

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責任編輯：陳宛彤

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