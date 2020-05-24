【港版國安法】港島區遊行變激烈衝突　政府強烈譴責暴徒違法行為

▲ 政府對有暴徒在銅鑼灣及灣仔一帶非法集結，予以強烈譴責。(陳國峰攝)

網民發起今午(24日)港島區遊行，其後演變成衝突。政府對今日自下午起有暴徒在銅鑼灣及灣仔一帶非法集結及作出嚴重暴力違法行為，予以強烈譴責，並支持警方果斷採取執法行動。



政府發言人表示，暴徒自去年6月起藉「修例風波」持續多月發起破壞社會安寧行動，為香港帶來極大傷害；雖然暴力違法行為在早前疫情嚴峻期間有所收斂，但暴徒一直蠢蠢欲動。隨着疫情緩和，暴徒再次藉詞反對有關制定維護國家安全法一事，今日在銅鑼灣及灣仔一帶非法集結及作出暴力違法行為，四處以雜物堵路、縱火、破壞商舖及社區設施，包括拆毀馬路鐵欄、擊毀交通燈、撬起路面渠蓋及掘起地面磚頭等，並襲擊意見不同的市民。

部分暴徒闖入行車天橋干擾行駛中的汽車，更有人從大廈天台向地面投擲玻璃樽，並以大量磚頭襲擊警察和向他們淋潑不明液體，導致至少四名警員受傷送院。這些在去年下半年屢見不鮮的暴行，嚴重威脅公共安全，令人髮指。警方使用適當武力進行驅散及拘捕行動，是履行作為執法機關的職責。此外，有部分人士在現場揮動「港獨」旗幟，公然罔顧香港憲制秩序，損害香港社會整體和長遠利益。特區政府對暴徒及「港獨」分子的行為予以強烈譴責，並支持警方果斷執法。



發言人指，全國人民代表大會（全國人大）將審議有關建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案），有關決定的根本目的是為了維護國家安全、維護香港繁榮穩定，從而更好地保障香港廣大市民的合法權益和自由。今日在銅鑼灣及灣仔一帶的暴行，顯示「港獨」和「黑暴」分子仍然猖獗，印證了就國家安全立法的必要性和迫切性。政府呼籲市民要與暴徒劃清界線，不要以身試法，廣大珍惜香港的市民亦應同聲譴責這些暴行。

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責任編輯：蘇文軒