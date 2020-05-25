【昂坪360專訪】疫下新策略推港人優惠　拓綠色旅遊設新展館　纜車擬本周全面復運

▲ 昂坪360董事總經理劉偉明表示，本地客群將會是今年公司的市場目標，亦看好親子市場，將推出港人優惠﹑一日遊小包團及增設新景館，為港人提供多一個消閒目的地選擇。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情緩和，本港主題樂園及景點均已就重開做好準備，以海外遊客為主的昂坪360亦擬最快本周全面恢復纜車服務。

惟在多國實施出入境限制下，訪港旅客量持續低迷，昂坪360董事總經理劉偉明接受TOPick專訪時表示，公司已調整今年市場策略，將焦點面向本地客群，短期內推出港人車票優惠、開拓本地綠色旅遊市場及增設纜車新展館，冀在疫下為港人提供安全及彈性的娛樂消閒好去處。

纜車服務 最快本周全面恢復

昂坪360受疫情影響，於今年1月底時停運一個半月，3月中起局部重開，劉偉明透露，隨本地疫情有所紓緩，昂坪360已計劃最快本周至6月初全面恢復纜車正常服務，但昂坪市集室內景館則會繼續關閉，期望可於暑假前重開。

他指，纜車服務全面恢復後，營運時間會先維持朝10晚6，每日載客量會設有上限，職員亦會因應防疫安排控制人流，市民可經昂坪官網、東涌纜車站或指定旅行社購買車票。

▲ 昂坪360最快本周全面恢復纜車營運。（陳靜儀攝）

【昂坪360專訪】社會事件及疫情雙重打擊 今年目標控制成本

昂坪360客源向來以歐美及亞洲市場為主，佔整體約8成，惟疫情令訪港旅客量大跌，劉偉明相信，未來兩、三個月，本港景點及零售業都會以港人為業務主調，昂坪360亦不例外，公司焦點市場亦要面向本地客群，

香港人都需要在社區回復正常後，出外找尋一些娛樂或消閒活動，看看本地有甚麼選擇。

他續言︰

要做好針對港人市場，細節上其實比旅客要更深入，希望（昂坪360）可以做到一個既適合港人口味，也能提供多一個選擇予他們的消閒地點。

▲ 劉偉明認為，香港人需要在社區回復正常後，出外找尋一些娛樂或消閒活動。（陳靜儀攝）

轉攻本地市場，劉偉明認為，以港人優惠作招徠是最直接及簡單的策略，故在纜車服務全面復運之際，昂坪會推出港人車票優惠，市民在指定日子乘搭纜車，可享有票價優惠，並涵蓋不同車種的來回車票。

他說，推出優惠非單純為收入或人流，而是令港人在不同日子都可以有出外遊玩的優惠選擇，賺錢只是其次；至於票價的細節，他笑言要先賣個關子，詳情稍後公布。

劉偉明同時提及，港人於疫情難關下更要互相扶持，昂坪計劃與本地NGO（非牟利組織）合作，向本港家庭免費送出過萬張纜車親子門票，讓小朋友在經歷停課的抗疫日子後，可與家人到大自然散心。

【昂坪360專訪】纜車續維持「不搭枱」載客 每載一轉即消毒

▲ 昂坪360積極開拓本地綠色旅遊及「打卡遊」市場，相信可吸引本地親子﹑情侶及閨密客群。（陳靜儀攝）

推一日遊小包團 2人可成行

疫下本地遊成大趨勢，劉偉明表示，昂坪360亦積極開拓本地綠色旅遊及「打卡遊」市場，期望吸引本地親子、情侶及閨密客群到訪，故下月上半旬擬推出本地一日遊小包團，兩人起便可成行，並自訂行程，涵蓋昂坪纜車來回車票、膳食、導遊及旅遊車接送，可遊覽大澳及大嶼山其他景點，每團定價約4位數，包團人數較多，人均消費會較低。

他續指，昂坪亦會新增「IG Tour」半日團，在攝影師及導遊的帶領下，走訪昂坪小巷及打卡點，初步在纜車服務全面重開後，每日只辦一團，每團收6名遊客，1人團費約400多元，團友在行程結束後可獲贈兩張「打卡照」留念。

▲ 昂坪360將於暑假增設「纜車工程探知館（Cable Car Engineering Discovery Centre）」，館內會利用VR技術，供參觀者體驗纜車工程。（昂坪360提供）

新展館暑假試運 料下季開幕

纜車是昂坪360的最大賣點，劉偉明亦透露，昂坪360舞台正翻新為「纜車工程探知館（Cable Car Engineering Discovery Centre）」，將透過影片、虛擬實境 （VR）與擴增實境（AR）技術，向公眾呈現昂坪纜車的歷史及故事，亦會加入科學知識、STEAM教育等元素。

他稱，新展館已籌備約1年，暑假會投入試運，預期今年第三季正式開幕，屆時市民及遊客要付費入場參觀，門票定價亦會較相宜。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩