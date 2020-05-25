【昂坪360專訪】社會事件及疫情雙重打擊　今年目標控制成本

▲ 昂坪360今年4月公布2019年的業績，全年到訪賓客總數為145萬人，按年下跌約20%；日均客量則按年下降約17%。（陳靜儀攝）

劉偉明去年7月出任昂坪360董事總經理，接棒後即遇上社會事件及全球新冠肺炎疫情雙重打擊，對加入公司約15年的他而言，是極大挑戰 。

他坦言今年的目標是要妥善控制營運成本開支，盈利或是遙不可及，但強調公司無裁員計劃；又認為疫下已出現旅遊新常態，但旅遊業復甦之期仍未見明朗，期望今年第四季可現轉機。

未擬裁員 盼旅業末季現轉機

受惠港珠澳大橋及廣深港高鐵香港段的開通，加上大嶼山區內旅遊氣氛良好，去年上半年昂坪360的月均客量創歷來新高，劉偉明形容，當時公司亦雄心萬丈，計劃在全年創出一個比2018年更佳的業績。

【昂坪360專訪】疫下新策略推港人優惠 拓綠色旅遊設新展館 纜車擬本周全面復運

惟去年下半年接連發生社會事件，令昂坪360的客量出現明顯跌幅，全年日均客量亦按年下降約17%。他說，新冠肺炎疫情爆發及肆虐，昂坪纜車及景點服務暫停逾月，進一步打擊營運，已難以預測今年全年客量。

劉偉明稱︰

今年面對的最緊要挑戰在於控制好公司的成本開支，而盈利似乎未必是今年一個合適的目標。

他強調，公司無裁員計劃，目前維持鼓勵員工先放有薪年假、暫停聘請非緊急及非必要職位，以及調節季節性兼職員工數目等措施。

▲ 昂坪360董事總經理劉偉明指，今年挑戰在於如何控制公司營運成本得宜，但無裁員計劃。（陳靜儀攝）

【昂坪360專訪】纜車續維持「不搭枱」載客 每載一轉即消毒

作為旅遊業界持份者之一，劉偉明期望疫情盡快消退，惟國與國、城市與城市之間的防疫互信，將成為全球旅遊業今年面臨的最大挑戰。

他又認為，疫下出現了旅遊新常態，例如大眾會趨向前往較信任或者出行時間較短的地方，這些都有機會影響各地區的機票票價、旅行社及酒店的市場部署等，

暫時來看情況不算明朗，期望今年第四季會有轉機。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩