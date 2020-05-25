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【昂坪360專訪】纜車續維持「不搭枱」載客　每載一轉即消毒

社會 07:02 2020/05/25

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昂坪360全面恢復纜車營運後，每架車廂會維持只坐4至6人的安排，而且必須是同行親友。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情仍未遏止，昂坪360董事總經理劉偉明強調，纜車服務全面回復正常後，景區內的多項防疫工作，包括佩戴口罩要求、現場監測體溫、加闊排隊空間等，都不會鬆懈；而車廂亦會繼續以「不搭枱」形式載客，車速會調慢10%至25%，以騰出更多時間消毒清潔。

遊客須戴口罩測體溫　加闊排隊空間

劉偉明表示，昂坪纜車早前停運期間，已加派人手為車廂、設施、扶手等位置噴灑醫療級光觸媒消毒塗層，局部重開後，所有到訪者都需要進行體溫檢測及佩戴口罩；輪候區亦設有標示分隔人群，確保遊客登上纜車前均保持適當的社交距離；纜車載客行駛期間，都需要打開所有車窗，保持空氣流通，每接載一轉乘客後，職員都會登車消毒清潔，才供下一批乘客乘搭，因此車速會調慢約10%至25%。

昂坪360每接載一轉乘客後，職員都會登車消毒清潔。（昂坪360提供）

他指，纜車全面恢復營運後，既有的防疫措施會延續，每架車廂只安排同行親友一同乘搭，每輛車廂的建議載客人數約為4至6人，以確保車廂內有足夠空間；獨行的乘客則有機會嘗試「一人包廂」的滋味。

劉偉明稱，防疫工作不只對外，內部配合亦不可忽略，故公司有為員工提供足夠口罩及消毒槎手液等，加強員工抗疫防禦的需要。

【昂坪360專訪】疫下新策略推港人優惠　拓綠色旅遊設新展館　纜車擬本周全面復運

【昂坪360專訪】社會事件及疫情雙重打擊　今年目標控制成本

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記者：陳曉瑩

疫情 昂坪360 纜車 新冠肺炎疫情

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