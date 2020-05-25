【醫管局主席專訪】范鴻齡：憂現第4波疫情　已準備港版「方艙醫院」應戰

▲ 71歲的范鴻齡去年底接任醫管局主席，一個多月後便迎來首宗新冠肺炎確診個案，至今領軍抗疫近4個月。（陳國峰攝）

本港今年初迎來百年一遇大疫症，醫管局主席范鴻齡甫上任即領軍抗疫，轉眼至今已4個月，他接受TOPick專訪時透露，曾因醫護保護衣不足、回流確診者急升，擔憂得睡不安好，幸終安然過度。縱疫情放緩，范鴻齡強調政府及醫管局都未敢鬆懈，更料恐有第三、四波來襲，已準備好港版「方艙醫院」應急，可在1至3天內，急速啟動達500至1,000張病床的臨時醫院應戰。

71歲的范鴻齡去年12月初接替梁智仁出任醫管局主席，一個多月後便迎來首宗新冠肺炎確診個案，公立醫院抗疫戰隨即展開，卻逢醫護個人防護裝備瀕臨短缺。范鴻齡在專訪時憶述抗疫之初接獲儲備統計，1月份保護衣用量足足達數月前的5倍，當時更僅餘一個月存量，憂慮缺保護衣將致公院懸崖式崩潰。

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「你說驚不驚？當時疫情才剛爆發，告訴我最缺是藍色保護衣，去接病人全部都需要保護衣，如無保護衣，如何叫同事去接病人？如何叫同事到病房去看病人？」他說，幸獲商界襄助，亦獲中央批准部分已落訂的保護衣出口，上任後首個最大挑戰才得以解決。

至3月中旬，有大量留學生返港，引發第二波疫情，單日確診個案急增，公院危機再現。范鴻齡憂確診宗數會急速倍增可公立醫院迅即癱瘓，「由65宗增至翌日130宗，再之後變260宗……那時真的睡不着」；當時二綫病房未完全準備好，仍需時清潔，結果持續2日確診患者未及入院情況︰「已算好彩，如早3星期爆發就真的沒有病床，亦幸好第二日不是由65宗變成130宗。」

疫症襲港至今4個多月，近日終見緩和，但早前不明來歷的本地感染個案，及當本港恢復與外地交通往來時，本港將現第三波及第四波疫情，醫管局已做好兩手準備，包括物色港版「方艙醫院」。

范鴻齡解釋，復課或高危處所解禁後，學校或安老院舍等或有本地爆發風險，現已備有數百張病床的社區康復中心，即鯉魚門度假村等的隔離中心，如屆時公院二綫病房爆滿，就可將已穩定、傳播風險低的患者轉介到中心，騰出醫院病床予有需要患者：「期望第三波（疫情）幅度不大，社區康復中心應可夠用。」

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不過，當本港恢復與外地交通往來，機場恢復如去年般每日20萬人次客運量，范鴻齡擔心最危險的第四波會有大型爆發疫情出現：「如似新加坡一日新增1,400宗，我們只有1,200多張（負壓隔離病床），不用一日已爆滿，有需要準備最壞情況。」

他透露，醫管局已訂「臨時醫院」應急方案，正物色適合用作社區醫療中心之處，即如內地方艙醫院的臨時醫院，由政府提供地方，如亞博館或伊利沙伯體育館等建築物，並由醫管局提供病床及人手，一旦有需要，可急速在24至72小時內啟動，提供500至1,000張病床，為患者提供治療。

范鴻齡坦言，不會知道香港未來是否仍會出現爆發，但有需要為第四波疫情作最壞情況，屆時如本港出現大型爆發，公院所有病床都已用盡，就有需要動用社區醫療中心：「我們沒有鬆懈，醫療是最後一道防綫，防綫沒有了就是沒有，為何外國會有（大規模爆發），就是因為失去了醫療防綫，死了許多人才慢慢重建回來。」

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記者：陳正怡、楊玉珠、李志強