【港版國安法】保安局聯同3紀律部隊先後發稿　指全力支持在港實行港區國安法

▲ 李家超指周日(24日)在港島區發生的嚴重暴力行為，暴徒四處破壞及縱火，多名無辜市民及警員受傷，有人展示旗幟宣揚「港獨」，強烈譴責暴徒及「港獨」分子，事件證明全國人大正審議的草案有其必要性和迫切性。(曾耀輝攝)

保安局聯同多個紀律部隊包括警務處、懲教署、海關，昨晚(24日)深夜先後發稿，表示全力支持建立香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）。保安局李家超指對全國人大的草案表示全力支持，並會帶領各紀律部隊全面履行應有職責，竭力維護國家安全。

李家超續指，過去一年，香港出現的暴力不斷升級，更涉及多宗爆炸品和真槍案件，恐怖主義正在港滋生，「港獨」等危害國家安全的活動更越趨猖獗。社會充斥暴力，失去安寧。香港在短短數月內由世界上最安全的城市之一變成被「黑暴」陰影籠罩的城市。周日(24日)在港島區發生的嚴重暴力行為，令多處交通嚴重受阻，暴徒四處破壞，多間店舖被毀，多名無辜市民及警員受傷，有人展示旗幟宣揚「港獨」。李家超指強烈譴責暴徒及「港獨」分子的行為，並表示全力支持警方嚴正執法，事件證明全國人大正審議的草案有其必要性和迫切性。

李家超説：「我全力支持全國人大的草案，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，讓香港重回正軌，確保香港長期繁榮穩定。」

警務處處長鄧炳強對有關草案表示全力支持，定必竭盡所能帶領警隊，與保安局轄下的其他紀律部隊，共同努力維護國家安全。鄧炳強表示草案有助打擊港獨勢力，恢復社會秩序，警隊全力支持，並會充份履行職責，竭力維護國家安全，確保香港安全穩定。

懲教署署長胡英明表示，會在保安局的帶領下，與各紀律部隊聯手，支持警方果斷執法，協助特區政府回復社會秩序，止暴制亂，維護國家安全。胡英明表示，懲教署作為刑事司法體系的最後一環，堅持「反暴力，護法紀」，會一如既往，竭力維持一個安全羈管環境，讓所有在囚人士在獄中接受應有懲罰，反思己過，重新做人。在往後日子定必嚴正執法，以維持懲教院所內的紀律和穩定。

海關關長鄧以海指將致力帶領全體海關仝人做好把關工作，防止違禁物品及受管制物品非法進出香港，嚴防任何危害香港及國家安全的活動。鄧以海又說，會竭盡所能履行職責，在保安局帶領下與其他紀律部隊齊心攜手守護香港，維護國家安全。

責任編輯：楊玉珠