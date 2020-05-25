【醫管局主席專訪】傳染病中心獨立成座欠效益　研新建或重建醫院加設負壓病房

▲ 醫管局擬於新建或重建醫院加設負壓病房病床，非疫症時期充當普通病房。（經濟日報資料圖片）

新冠病毒猶如17年前沙士襲港，惟當年沙士後報告建議於3間醫院設傳染病中心，3年後僅瑪嘉烈醫院傳染病中心落成，餘下兩間至今沒回音。醫管局主席范鴻齡接受TOPick訪問時提到，傳染病中心獨立成座不符資源效益，正研於新建或重建醫院加設負壓病房病床，予非疫症時期充當普通病房之用。

2003年沙士一疫，造成本港1,755人受感染，奪去299人性命；當年調查報告建議醫管局於瑪嘉烈、屯門及大埔那打素醫院3間醫院，增設每座有100張隔離病床的傳染病大樓。不過，事隔多年至今，僅瑪嘉烈醫院傳染病中心落成。

【醫管局主席專訪】范鴻齡：憂現第4波疫情 已準備港版「方艙醫院」應戰

范鴻齡受訪時坦言是次新冠肺炎疫情爆發，令瑪嘉烈醫院傳染病中心發揮相當作用，惟因獨立成座，內設獨立負壓病房，「平常無傳染病，只能用作頭等病房，又與主樓分開」，認為不符資源運用效益。

他認為，疫症下維持社交距離成常態，亦涉及病床之間距離，「醫管局加床好叻，冬季流感高峰期可突然加1,400床，但（病床）放到密密麻麻」，而早前博愛醫院一名9旬老翁就令因鄰床為確診患者而受感染，強調不能再重蹈覆轍。

【醫管局主席專訪】抗疫建功靠商界相助及市民自覺 范鴻齡：感受社會團結力量

范續指，非獨立成座的傳染病中心將成新趨勢，多建兩個傳染病中心亦非好辦法，而醫管局現時有1,230張負壓病床，按世界標準人口比例雖不算低，惟如遇大型爆發一日就已爆滿，正研究於現有重建或新建醫院中，加入更多負壓病房及病床，但不會獨立成座，好處是無傳染病時可當普通病房用，可具彈性及效益。

他稱，首個10年醫院重建計劃已展開，第二個10年計劃有需要重新作檢討，「病床之間的距離要修正一下，舊醫院已有局限好難做，但新建或重建未曾落實的，現時正檢討需否加負壓病床，及如何加床。」

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡