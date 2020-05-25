【醫管局主席專訪】抗疫建功靠商界相助及市民自覺　范鴻齡：感受社會團結力量

▲ 醫管局主席范鴻齡（左）稱抗疫至今最大感受，是社會團結的力量。圖為他早前到醫院了解前綫人員的抗疫工作。（陳國峰攝）

新冠肺炎今年初襲港，醫管局主席范鴻齡接受TOPick訪問提及，抗疫至今最大感受是社會團結力量，不單於防護衣口罩供應瀕危時，獲政商界鼎力相助，亦見市民自發防疫，排隊買餐都自動保持距離，醫院防綫不致崩潰；慨歎疫症以外社會分化，「如大家似抗疫般去做一國兩制，香港前途一定好光明。」

今年1月22日本港錄得首宗新冠肺炎確診個案，3日後即大年初一當日，特首開會公布提升應變級別至緊急程度，醫管局亦緊隨提升緊急應變級別。范鴻齡受訪時回顧抗疫120餘天，有感自抗疫戰正式展開後，整個社會都團結起來抗疫。

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他說，港府當時推出防疫措施合時，醫管局前綫與總部同事亦配合得很好，以至即使非處理疫症的醫護亦提高警覺，做足入院體溫量度等檢測，致醫院至今未曾出現交叉感染；即使抗疫初期醫護防護儲備急跌，遇上上任後首個大挑戰，亦獲整個社會動員提供支援。

他提到，有幸當時不單獲政府及中央特事特辦，准予部分已下訂的防護衣供港，整個社會亦動員提供支援︰「商界朋友四圍幫手找（防護裝備），亦獲社團組織替我們去買口罩，當時外國仍未爆疫情，朋友去外國亦會幫手，手提數百個N95口罩返港給我們。」

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范鴻齡認為社會抗疫更厲害，市民好自覺做防疫，戴口罩的人遠較沙士時更快、更多，「去快餐店食早餐見到顧客自動排隊（相距）1.5米，就算排到出去（餐廳外），仍保持社交距離，這是好自發性去防疫。」

他直言，整個社會的確團結一致抗疫，慨歎如本港陷於危機時，社會團結就可以發揮好大力量：「好可惜香港現在於其他方面好分化，如果大家好似抗疫般去做一國兩制，香港前途一定好光明。」

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記者：陳正怡