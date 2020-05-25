【新加坡研究】全球疫情結束在望　料今年12月初可擺脫新冠病毒

▲ 新加坡科技設計大學研究料今年12月全球可擺脫新冠病毒。

新冠肺炎疫情持續，有新加坡科學家預料全球疫情將在12月擺脫新冠病毒疫情，當中目前疫情最嚴重的美國，將在今年9月下旬結束疫情。

綜合外媒報道，新加坡科技設計大學利用目前的疫情確診及死亡數字，以AI及「預測監控」技術製作出數學模型，預測疫情走勢。

據模型於4月30日預測，美國於將9月20日前擺脫新冠病毒，英國為8月27日前，新加坡為6月28日，而全球疫情結束預料為12月4日左右。

不過，研究團隊後來撤下網站上的各國疫情預測圖表，並發表免責聲明指研究僅出於教育目的，可能有誤。他們強調，預測結果仍持續改變中，因此無法準確地反映各國疫情結束日期。

另外，他們又指如因為見到預測結果而對疫情過度樂觀、鬆懈，將會是件危險的事，尤其導致病毒捲土重來，呼籲各國別因為此次預測，就倉促結束封鎖。

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責任編輯：羅嘉欣