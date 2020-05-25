【超高齡產婦】67歲老婦自然受孕誕女成網紅　不育夫婦求「生育秘笈」丈夫13字回應

▲ 67歲老婦自然受孕誕女後，有不育夫婦上門求生育秘笈。

近日高齡產子愈來愈普遍，部分人更需要通過人工受孕方法生子，不過山東就有一名67歲老婦以超高齡「自然受孕」，並於去年10月誕下女兒，如今孩子已過半歲。68歲的丈夫透露，不少患有不育症的夫婦上門求「秘方」，而丈夫則以13字回應。

內地媒體報道，67歲的田女士在2019年10月25日順利誕下一名女嬰，並將她取名為「天賜」，意旨上天賜與的，這也是夫婦第3次當父母，兩夫婦早有一子一女，均已年過30歲。

既然來了我們就會好好照顧她。

新生女兒健康成長

早前有報道指，黃維平夫妻決定將孩子生下時，受到膝下子女的激烈反對，不過，黃維平澄清，沒有這回事，新生的孩子非常健康，如今已經7個月大，一家人相處融洽。由於以67歲高齡順利誕下孩子太罕見，天賜的故事很快在網路上傳開，一家人成為網紅，抱著孩子出門都會被拍照。

這是個幸福的事情沒有什麼好介意的。

不孕症夫妻求助

許多不孕症夫妻甚至上門求助。不過，68歲丈夫黃維平表示，自己與妻子並沒有刻意懷孕。他提醒，如果有不孕問題，應盡快到不孕不育中心，到醫療部門做檢查，用科學方法解決。

我們不是刻意備孕，也沒有秘方。

不過，有網民擔心，黃維平一家人年紀大，未來或無法承擔天賜的扶養責任，但黃維平指出，夫妻倆的身體狀況良好，可以把孩子養大，身邊的人也會幫忙照顧孩子，著大家不用擔心。

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責任編輯：王明芳