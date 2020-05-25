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【桃花不斷】馮盈盈被揭上億元遊艇跟何猷亨蜜運　FYY剖白跟賭王公子關係

娛樂 10:13 2020/05/25

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馮盈盈被揭跟何猷亨密會。

港姐馮盈盈（FYY）去年突爆跟醫生男友Martin分手，從情傷中復原的盈盈，早前又傳出與TVB猛男主播鄭衍峰傳緋聞，更指二人同渡浪漫除夕夜。不過，在盈盈還未公布新戀情時，馮盈盈被傳媒發現疑跟賭王公子何猷亨交往，剛過去周末盈盈更在猷亨的億元遊艇上蜜會。

馮盈盈單身後，常高調談對未來戀情的期盼，又指相信自己仍有不少市場，而之前隨即爆出盈盈跟TVB大隻主播鄭衍峰的緋聞，二人除了在節目《#後生仔傾下偈》中火花十足，更被傳媒影到除夕拍拖逛超市。

早前在其中一集《#後生仔傾下偈》中，馮盈盈更不慎爆料指除夕是二人的「紀念日」！

【戀情曝光】馮盈盈自爆與鄭衍峰關係　FYY直指除夕是二人紀念日

馮盈盈周末跟友人同赴海上派對。（取自IG）

上賭王公子船P

不過，桃花不斷的盈盈，日前卻被傳媒揭破疑跟賭王何鴻燊四房公子何猷亨正在發展。

上周末身穿休閒服的盈盈，被拍到坐7人車到達深灣遊艇會，之後同穿運動裝的何猷亨到埗，二人先後進入遊艇會，然後同上到豪華遊艇上一船上派對。

參加船上派對艘約有20多人，除盈盈外，另一TVB藝人江嘉敏亦在場，並常跟盈盈合照，又跟女性友人談天，不過有男友的江嘉敏只跟女性朋友交談，不讓異性埋身。

至於盈盈就有跟何猷亨經常談天，猶亨並盡展紳士風度，體貼照顧盈盈。

【娛圈秘聞】馮盈盈為選美甘捱痛做一件事　FYY絕望心聲：為何女人這麼痛苦

單身後馮盈盈桃花不斷。（取自IG）

盈盈之後亦又在社交平台發布當日派對玩wakesurf的照片，不過，被傳媒指正跟賭王公子交往，盈盈就留下8字自白：「大家真的只是朋友」，她並指「#沒有默認#更是否認　請大家不要想多了，不想再添花邊新聞」 。

單身盈盈繼早前被爆跟鄭衍峰戀愛中，又被揭女方做司機接男方返香閨，盈盈出席活動時大方表明符合其擇偶條件，似乎對戀情大開綠燈，雖然未知盈盈情歸何方，但相信她亦對新戀情十分保護。

【舊情復熾】陳瀅深夜坐賭王公子靚車返香閨　Jeannie疑跟何猷亨藕斷絲連

盈盈早前被跟鄭衍峰戀愛拍拖。（取自IG）

何猷亨情史

至於四太的長子何猷亨情史也同樣精彩。2012年，何猷亨與讀劍橋大學的富家女陳可欣拍拖，，二人一直表現甜蜜。至2013年，何猷亨被拍得與何佩瑜一起玩樂後，才承認與陳可欣分手。

何猷亨向來是鑽石王老五。

之後，何猷亨連追港姐陳凱琳及劉珮玥，在Instagram公開留9個心心給陳凱琳，又半夜送宵夜予劉珮玥。同時又力追梁政珏胞妹梁政欣，並花6位數字包起餐廳，為梁政欣慶祝生日。

後來，何猷亨被指跟陳瀅拍拖及分手後，便未有再傳出新戀情。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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