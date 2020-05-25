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【著數情報】八達通宣佈將逐步終止日日賞計劃　日日賞錢需在指定日期前兌換

精明消費 10:51 2020/05/25

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

八達通宣佈將逐步終止日日賞計劃。

八達通日日賞計劃即將終止！八達通於官方網頁宣佈，由2020年7月2日起不接受經本網站及八達通App的新會員登記。

現時八達通日日賞計劃內，於指定店舖消費後，並於結賬時在八達通讀寫器一拍已登記日日賞的八達通，便可賺取最少相等於消費總額0.5%的日日賞$。所累積的日日賞$可於參與商戶用以即時扣減消費金額，以日日賞$1當港幣1元使用。

不過，八達通於官方網站宣佈，八達通日日賞計劃將逐步終止，並由2020年7月2日起不接受經本網站及八達通App的新會員登記。詳情會適時於本網站及八達通App公佈。現有八達通日日賞會員仍可於2020年7月28日或之前，於惠康超級市場、Market Place by Jasons、 3hreesixty、 Jasons · Food & Living及Jasons Ichiba賺取日日賞$，及於2020年8月31日或之前，於上述商戶使用日日賞$。

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責任編輯：王俊賢

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