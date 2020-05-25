【港版國安法】韓正：港區國安法針對港獨、黑暴等極少數人　香港深層次經濟民生問題須解決

▲ 韓正表示，香港有很多深層次的經濟民生問題必須解決，但大前提是要有安定的社會環境，所以必須製訂《港區維護國家安全法》。

全國人大會議審議「港區國安法」並即將於本周四（28日）表決，主管港澳事務的國務院副總理韓正，前日於北京與港區政協代表會面，中央媒體今日（25日）轉發一段韓正的講話片段。

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韓正在片中指出，香港有很多深層次的經濟民生問題必須解決，而且要回應香港社會和香港市民的關切，但大前提是要有安定的社會環境，所以必須製訂《港區維護國家安全法》。

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韓正又指，國安立法就是為了維護香港社會安定團結、社會穩定，有了這個前提，香港很多經濟和民生的一些深層次問題，一定要從全局、長遠、遠近結合的角度提出解決方案，而且要回應香港社會和市民關切，中央會全力以赴予以支持香港特區政府。

他又表示，世界上哪有一個國家可以容忍分裂國家的行為和恐怖活動，從國家層面進行香港國安立法，針對的是搞港獨、黑暴等極少數人，歸根到底，懲治是極少數。他指，立法維護絕大多數香港同胞和香港市民的生命財產安全、基本權利、自由和切身利益。

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責任編輯：陳子謙