天文台發出紅色暴雨警告信號　教育局宣布今日下午校停課

▲ 天文台在上午10時35分發出紅色暴雨警告信號。

天文台今早（25日）10時05分發出黃色暴雨警告，在30分鐘後即早上10時35分發出紅色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台又指，天持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

教育局表示，於紅色暴雨警告信號現正生效，所有下午校今日下午停課。正在上課的上午校及全日制學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

社會福利署宣布，紅色暴雨警告信號已經生效，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。但市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

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責任編輯：陳子謙