【疫情悲劇】女護士誤以為感染新冠肺炎 持刀斬死三幼子自殺未遂被起訴

▲ 女護士誤以為感染新冠肺炎 ，持刀斬死三幼子自殺未遂被起訴。

新冠肺炎疫情全球大流行，全球至今累計550萬人確診，逾34萬人死亡，菲律賓一名女護士，以為自己感染新冠肺炎，竟持刀連續斬死三名幼子，之後自殺未遂，遭夫家起訴。

據外媒報道，該名28歲護士Joan Magistrado因懷疑自己感染新冠肺炎，竟將自己5歲、1歲多、4個月大的孩子，分別用刀斬死。當地警方接報後趕到現場，發現現場一片血腥，小孩的遺體堆疊在床上，讓進入現場的警方感到相當鼻酸。

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涉案女護士事後供稱，自己剛誕下孩子不久，仍有再餵哺母乳，以為自己感染新冠肺炎，故傷害孩子後自殘。

據警方初步調查，涉事女護士誤以為感染新冠肺炎，可能與產後抑鬱症有關，但她清醒當下就承認殺死孩子。而夫家獲悉該宗家庭悲劇後，提告涉事女護士，目前菲律賓檢方先以三項殺人罪將該名女護士起訴收押。

菲律賓至今累計14035人確診、868人死亡。

責任編輯：羅嘉欣

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