【飛虎之雷霆極戰】第7集劇情預告　家成挺身救敏儀互有好感

▲ 《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯參演，第6集講到恐怖份子進駐軍火倉庫，國棟隻身潛入確認主腦身份，家成、文龍帶隊突擊，飛虎隊與火力龐大的恐怖份子發生激戰。

第7集（26/5）

恐怖份子幕後主腦伺機突圍，國棟飛身撲上貨車，文龍緊追其後，一場驚險的公路追逐戰立即展開。

大圍捕獲得空前成功，犯罪主腦被捕，浩然馬上趕赴醫院，眼見殷婷受驚過度，浩然不禁心酸，夫妻敞開心扉，感情突飛猛進。

A Team成員漸見團結，家成倍感欣慰，惟其刻板的生活卻被布朗不斷揶揄，一次偶遇，人生路不熟的敏儀為飛車黨所騷擾，家成挺身而出，彼此初次見面，浪漫情緣由此開始。

敏儀原為名門之後，其父親正是國際知名的富商 - 歐陽正，然而，國棟之父汪志強居然與斯相交多年，身份不符的誠懇之交暗存異常隔膜，彼此的過往，隱藏著一個不能說的秘密。

家成為飛虎隊進行加強訓練，國棟、文龍表現突出，互有較勁意味，漸漸萌生了惺惺相惜之情。

一直匿伏在地下社團的永飛，繼續查探幕後老闆的真正身份，為免惹人懷疑，永飛長期逃避母親，文龍只好代為照顧。

《飛虎之雷霆極戰》第6集劇情 上一頁