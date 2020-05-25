【黃金筍盤】何猷亨情史不斷傳力追劉佩玥　賭王公子高調戀陳瀅幾乎結婚　

▲ 賭王公子何猷亨向來是城中筍盤。

港姐馮盈盈（FYY）去年突爆跟醫生男友Martin分手，從情傷中復原的盈盈，日前被傳媒發現疑跟賭王公子何猷亨交往，剛過去周末盈盈更在猷亨的億元遊艇上蜜會！

雖然盈盈否認跟賭王公子交往，事實上，作為賭王何鴻燊四房公子的何猷亨，現時是賭王公子中唯一未婚的鑽石筍盤，感情生活自受到關注。

現時27歲何猷亨，情史一向樣精采。2012年，何猷亨曾與讀劍橋大學的富家女陳可欣拍拖，連賭王也大讚對方漂亮又聰明，二人一直表現甜蜜。

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▲ 馮盈盈近日被指跟賭王公子交往。（取自IG）

可是至2013年，何猷亨被拍得與藝人何佩瑜一起玩樂後，才承認與陳可欣分手。

之後，何猷亨連追港姐陳凱琳及劉珮玥，在Instagram公開留9個心心給陳凱琳，又半夜送宵夜予劉珮玥。但同時又力追梁政珏胞妹梁政欣，並花6位數字包起餐廳，為梁政欣慶祝生日。

▲ 傳何猷亨亦曾力追劉珮玥。（取自IG）

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梁政欣是TVB藝人梁政玨胞妹，她跟猷亨同樣於英國就讀King's College，據知二人在大學時期已認識，畢業後齊齊返港，更一同舉辦海外學生仁濟夜慈善餐舞會，增進彼此友情。

不過，二人未有再進一步發展，之後何猷亨又跟名媛林李婉冰女兒林嘉寶，及嫩模Ayu等人傳過緋聞，異性緣相當旺盛。

▲ 陳瀅曾指跟何猷亨再見亦是朋友。（取自IG）

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在猷亨情史中，以2015年跟陳瀅的緋聞最為轟動，當時陳瀅與何猷亨密遊日本札幌，戀情被揭。及後，陳瀅更見家長，二人曾傳婚訊。

不過，9個月後，二人便傳分手，但仍間中見面被傳復合。當時，陳瀅表示與何猷亨再見亦是朋友。

早前陳瀅被傳媒拍得與舊愛何猷亨見面，陳瀅與馬德鐘為TVB劇集《伙記辦大事》開工休息期間，疑走上何猷亨的7人車上，逗留約半小時，之後她又密密低頭看電話，心情可謂非常好。

▲ 何猷亨曾跟陳瀅結伴看麥當娜演唱會，愛得高調。（東星圖片）

猷亨：當賭王之子有壓力

何猷亨雖年紀尚輕，但也相當叻仔，曾於英國修讀工商管理的他，現時是路氹「葡京人綜合渡假村」創辦人，負責開展澳門龐大的酒店企劃。

何猷亨曾在《薪火商傳II》節目受訪表示，他心目中是希望將「渡假村企劃」結合澳門本土元素，帶出父親過去一代的生活特色。

▲ 年紀輕輕的猷亨，亦甚幫到家族生意發展。

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他曾分享讀書時故意離開澳門，在英國時找工：「坦白講我有這個家族背景，怎也會有少少壓力，去到英國，沒有人知你的背景，不會知我是誰，會比較好。」

他明白在經歷中汲取經驗，從中學會市場及顧客的需要。

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