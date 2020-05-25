【港產口罩供應】Simply Mask推彩色口罩　今日網上登記每盒50個售99元【附網址】

▲ 港產口罩Simply Mask推彩色口罩，今日網上登記。

新冠肺炎疫情持續肆虐，本港口罩供應緊張，不少有心人開設口罩廠，其中港產口罩廠「Simply Mask」推出彩色口罩，公司於Facebook專頁公佈發售詳情，口罩今日（25日）起至周三（27日）接受網上登記，再由內部抽籤程式決定發貨先後。

「Simply Mask」Facebook專頁公佈Google form連結，登記時間為5月25日中午12時至5月27日中午12時。

成人口罩登記的Google link 如下￼：

登記有效期至5月27日中午12時

每個手機號碼只限登記一次；重複登記者將會被取消訂購資格￼

https://forms.gle/CWLqDc74GMXLcpec7

成人口罩

呎吋： 17.5cm x9.5cm

數量： 一盒50片

顏色：紫丁香、櫻花粉、湖水綠及晴空藍

登記時間完畢後，官方會用內部抽籤程式決定發貨先後，強調與登記時間無關。官方重申：

我哋嘅登記係唔需要鬥快！ 因為你登記完之後，我哋係會用程式作內部抽籤來決定發貨嘅先後！如果你哋堅持一定要鬥快上去登記，整冧左Server，聽日就會登記唔到，大家就會少一日登記㗎啦！

當口罩可以發貨後，「Simply Mask」會以SMS訊息通知購買詳情及進入網站籌號。每人每次只限購買最多三盒，每個呎吋的每種顔色只限購買一盒。付款成功後，約在7個工作天內發貨。

不過，「Simply Mask」提醒，是次發售的口罩均未取得國際認證，買家請自行決定風險。

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責任編輯：陳珈希