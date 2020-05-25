【移民台灣】投資移民台灣查詢人數急升　居台港人提點︰開港式食肆執笠高危【有片】

人大宣佈審議香港《國安法》議案，港人網上搜尋「移民」的人數頓時急升，當中熱門地是台灣。移民門檻也寫過很多，當中以600萬新台幣(約160港元)的投資移民對中產人士來說較可行。但去年台灣新修定投資移民計劃，營商或投資期由1年增至3年，港人往台灣創業，有甚麼要注意，不妨聽兩位居台港人的意見。

記者多年來在台灣走訪過不少居台港人的創業心路，惟兩三年下，人生路不熟，不了解當地的經營環境，幾近一半已結業離場，原因眾多，如開食肆的「被台灣廚師欺騙，請當地的後生員工極難」，有的「建築本身原來純民居，不允經營商戶」而飭令結業……林林總總，簡直可寫一大篇「台灣創業血淚史」。

▲ 近日查詢台灣移民人士激增，但中間又有甚麼辛酸？（相片︰Istoick)

Case 1︰80後港人 開食肆找當地人合作

投資移民要營商3年，不少港人懷著理想，不是開食肆就是開cafe，「過文青生活去」。80後港人熊嘉豪（Roy) ，在台灣大學讀醫科，既是醫生，亦是台灣涮涮鍋店的股東。他在2009年與兩位台灣友人創業開了中庸日式涮涮鍋店，投資約130萬港元，4年回本，在飲食業高度競爭的台灣，極為難得。想知他的故事不如去片看看︰

▲ 80後港人熊嘉豪在台灣當醫生，業餘當模特兒，同時也是涮涮鍋店的股東，一身兼三職。（攝影︰馮柏偉）

涮涮鍋店位於新北市板橋區，Roy與兩友人合資約500萬台幣（約125萬港元），他是投資了50萬台幣（約12.5萬港元）的小股東，主打市場策劃。2009年開業時，是台灣經濟低迷之後，對飲食業影響很大。Roy說：

民眾不肯花錢，飲食消費模式改變了。但我總相信台灣傳統食物，如滷肉飯、快炒、火鍋、鐵板燒等大家還是有信心。思前想後，我們覺得做火鍋較穩陣，因需要的廚師、技術較少，只要食材控制好，經營相對穩定。

▲ 在新北市的板橋區開中庸日式涮涮鍋店，惟因疫情也暫時休業。（攝影︰馮柏偉）

Roy說開業時剛好是夏天，到9月幾乎是拍烏蠅，心忖是否「行錯路」：

起初是蝕，幸冬天時生意穩定，加上多宣傳，增加了附近的居民光顧才造起口碑。

開業到2013年，做了4年才回本，比預期的2年返本遲了。前幾年，夏冬兩季總算收支平衡。現1年投資回報率也有18%，也算不錯。

Roy說他們重視火鍋食材，兩個股東朋友也是廚師，每天上漁市場找新鮮的蚵仔、蛤蜊等海鮮。

▲ 中庸日式涮涮鍋店，套餐的海鮮、肉類、蔬菜類都分好，一人前份量也不錯。（攝影︰馮柏偉）

除火鍋，還有刺身供應，餐廳走中高檔路線，海鮮鍋套餐兩人用1,480台幣（約384港元），算是化算。

創業問題多

經營食肆多年，Roy說近來不少港人到台灣開食肆，潮起潮落，他亦眼見不少閉門例子，他解釋：

港人到台灣開業有個迷思︰覺得不如將香港的道地美食帶來台灣，如燒臘舖，茶餐廳等，豈料半年至1年就要頂手。 頭3個月生意很好，但人家食過一次好味，不會每天也來吃，因為畢竟不是台灣的主流飲食。

Roy說另一迷思，就是港人覺得台灣租金平，認為蝕得起，可追尋夢想：

香港一個舖每月租最少5、6萬港元起跳，這裏5、6萬台幣（約1.2萬港元至1.5萬港元）已算不錯，非黃金地段的2、3萬台幣（約5千港元至7千5百港元）也有。

價錢對港人吸引，變相多了時間可守業，但抱著會蝕的心態，就很難成功。

Roy說台灣創業，最好有台灣人做拍檔，用台語溝通，無論店舖裝修到入貨也會方便點。

之前想買部咖啡機，店方可能聽到我有香港口音，介紹幾部意大利的咖啡機，30至50萬台幣（約7.5萬至12.5萬港元）不等。 翌天帶台灣拍檔去，用台語講一下，店方才明白我們舖可能只需二線或二手的咖啡機，結果20多萬台幣（約5萬港元）就有交易。他們不是騙你，只是認知不同。

Case 2︰80後護士開翻糖蛋糕店

至於80後香港女生嘉嘉便往台灣創業。她曾在瑪麗醫院當護士，約5年前到台灣創業，開了「Sweetsapp。白天使」翻糖（Fondant）蛋糕店，連林心如、昆凌、周杰倫、安心亞等明星都是她的學生。

嘉嘉的翻糖蛋糕店本在淡水區，惟因路程遙遠，轉遷到士林區，而600呎的舖租約1萬港元。她沒有聘請設計師，在網上找圖就給裝修師傅造，而裝修連硬件如焗爐等，投資額約為20萬港元。

▲ 嘉嘉開的「Sweetsapp。白天使」店，讓她圓其翻糖蛋糕夢。（攝影︰馮柏偉）

翻糖蛋糕顏色繽紛夢幻，嘉嘉開業時，說最困難是入貨設備和材料。

因台灣入色素，如金箔或有顏色的東西等，會較難。開始時不知，試過從英國寄來材料，台灣當局很嚴謹看內邊是甚麼，要經很多政府部門後，我才獲得那批貨，始知台灣進口食材較難。

▲ 嘉嘉的翻糖蛋糕店，裝修連設備共約投資了20萬港元。（攝影︰馮柏偉）

▲ 做蛋糕的每個步驟，嘉嘉都仔細示範。（攝影︰馮柏偉）

在台灣創業3年半，嘉嘉認為若開食肆，港式食物在台較難突圍而出。

台灣做食肆，要看如何持久發展。別以為港式奶茶會在這裏賺大錢，頭一、兩個月可能生意很好，但之後要考慮民眾需要。若簽租約3年，要想辨法令營業額提升才行。 以我在台灣3年半的經驗，他們喜好日本文化，如翻糖蛋糕是外國一點的東西，10個有3個喜歡，其他7個愛日本文化，我就要想如何穩住這個3個人的口味，再迎合其他市場。

撰文︰馮柏偉