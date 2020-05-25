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【正能量】媽媽偏方+自家秘方治理鼻敏感　張衞健：在能笑的日子裏千萬别哭

娛樂 11:59 2020/05/25

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張衛健分享治理鼻敏感的偏方。

飽受鼻敏感困擾的「大帥哥」張衞健，最近跟大家分享偏方治療方法。張衞健按媽媽教的偏方，以蒜頭塞住鼻子，再加上自家秘方──以紙巾堵住鼻水，便解決了煩惱。張衛健更鼓勵大家在能笑的日子裏千萬別哭，發放正能量。

事因張衞健最近鼻敏感發作，孝順的張衛健先聽媽媽的話，以蒜頭塞住鼻子，據說能殺菌兼刹停鼻水，不過他認為：「效果是有的，但管用程度頂多只有30%！」

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張衛健以蒜頭塞住鼻子。（張衞健微博圖片）

張衛健加上紙巾堵住鼻水流下。（張衞健微博圖片）

之後，他便用自家方式治理鼻敏感：「再加上紙巾堵住鼻水流下！那就可以專心上網了，一點都不影響我的周末好心情！在能笑的日子裏，千萬别哭」

此外張衞健又分享一幅畫作，鼓勵大家以樂觀面對任何事，「做人要像壺一樣樂觀，屁股都燒紅了，還有心情吹口哨。」

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張衛健與媽媽感情深厚。（張衞健微博圖片）

充滿正能量的張衛健曾於訪問中表示：「做人最重要兩個『F』，就是『Forget』和『Forgive』，只有真心原諒才可以做到忘記，當年許多人和事、誰是誰非，我都不刻意記住。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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