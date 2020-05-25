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【2020DSE】團體網上免費講座教大學面試技巧　過來人提點DSE考生如何準備視像面試【內附報名連結】

教育 11:58 2020/05/25

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

DSE進入最後階段，很快同學同時要準備放榜揀科及面試大學。(資料圖)

DSE進入最後階段，很快同學要準備放榜及揀科，並已在面試大學；香港中華基督教青年會有見學生現已開始遙距面試，社工部邀請了專業人士講解面試技巧或注意資訊，支援DSE同學在預備工作上，更有把握。

「陪你DSE系列」，共有2項攻略活動，明天（5月26日）第一場是「和你In大學——應試技巧」，機構請來著名專業人士即席分享面試小貼士，難得由不同專科的大學生，包括社工、幼兒及特殊教育、護理、工商管理系同學，分享當年的面歷。

他認為無論同學是面試哪一個學系，都應準備好，考官會基本問到：「你點解想讀這一科？」。(受訪者提供)

現就讀科技大學理學士（計量金融學）課程的Kelvin屆時會以過來人身份分享當年申請港大、中大和科大時的預備工作，包括儀容、面試模式(個人、分組討論及綜合方式)等等。

Kelvin指出，考生面對視像面試形式，硬件上需要在事前做妥測試，以確保現場面試時有安靜環境以及收到音；為了予人莊重感覺，同學最好最好穿著西裝，並應自行用視訊軟件模擬回答問題，自己反覆觀看自己回答問題的節奏是否合宜，及不斷調整。

他建議同學應自行用視訊軟件模擬回答問題，自己反覆觀看自己回答問題的節奏是否合宜。(受訪者提供)

至於面試內容如何準備，他認為無論同學是面試哪一個學系，都應準備好，考官會基本問到：你點解要選修這一科？故回答時要表達出對該科系的熱誠。

最好避免太機械化的答案，而是提到個人經歷，由情感出發；另外，無論什麼科，同學也應需要了解科技對該科的影響，例如我當年他曾報考工商管理學學士(法學)及法學士 (雙學位課程)，事前也會留意住AI及有關金融科技市場的發展。

「和你In大學——應試技巧」

日期：2020年5月26日 (二)

時間：2:30pm至4:30pm

名額：90人

形式：社交面談會議軟件

對象：以應屆DSE考生優先。

詳情可參閱google form

記者：胡麗珊 

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