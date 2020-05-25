【新冠肺炎】何栢良提醒市民勿用「自私」氣閥口罩　全民戴罩下可取消限聚令

▲ 何栢良稱氣閥口罩為「自私口罩」。（資料圖片）

本港疫情緩和後，中三至中五學生將於5月27日復課。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（25日）於在香港電台節目中表示雖然本港自梨木樹邨家庭群組至今後仍然沒有新增群組，也沒有追蹤不到源頭的個案，但提醒學生在復課時仍不可鬆懈，仍需戴好口罩。

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關於戴口罩，何栢良指現時仍然留意到街上有不少人攜帶氣閥口罩，並稱之為「自私口罩」，因為相關口罩雖然便於呼吸，但無效於阻隔使用者所噴出來的飛沫，為保障自己和他人的健康，故建議市民不要使用；又提醒學生如使用重用口罩，則需要每日進行清潔。除了戴好口罩外，何柏良亦提醒同學應該注意手衛生及有洗手間禮儀，使用座廁後應該蓋上廁板才沖廁。

何栢良續提到全因市民以往多月在外出時仍然有戴口罩，才令病毒不易傳播，又指越來越多證據可以看到戴口罩的話可以在社區造成群體屏障，可截斷傳播鏈。

提到梨木樹邨家庭群組的源頭，何栢良指部份無病徵或病徵輕微嘅患者，在呼吸道帶有病毒的時間可能會長達2至3個月，這些患者有機會在社區造成源頭，又提到如有家居檢疫人士不受規矩，亦有機會將病毒傳開。

被問到限聚令於6月4日到期後，還是否需再續？他認為限聚令成效很微，屆時可以直接取消，只需要要求市民全面戴上口罩，就已經可行。

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責住編輯：郭家穎