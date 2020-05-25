【人生哲理】好忙唔等於好努力　鄭丹瑞：努力工作的人多數默默耕耘

「如果我話工作就係你生命嘅全部，你會同意定係反對？」好事之徒問我。

我不同意，我覺得自己其實幾懶惰，跟努力工作沾不上邊。大部分人對於「努力工作」的定義，是努力到「不被炒魷魚」的程度，便已足夠。前曼聯領隊費格遜曾經講過：「生活中最難的事情，就是每天都努力，忘記你所有的能力，回到原點。如果你能每天都努力，那無論你做甚麼工作，都會成功。」

他正好講出了我的死穴，人人都知道應該努力工作，但卻不是人人都會如費格遜所言，每天都在努力工作。我對工作的態度，雖不至於半途而廢，卻是一曝三寒，努力一陣後，就採取半放棄態度。因此，對於好事之徒的評語，我感到有點詫異：「點解你會覺得我係一個工作狂？工作係我生命嘅全部？」「我成日聽到你講到自己有幾忙，咁我假定咗你一定係好俾心機去做嘢、好努力工作，先至會咁忙囉！」

好事之徒有所不知，好忙唔等於好努力，「好忙」可以是無事忙，也可以是白忙，忙亂一整天，結果可以是甚麼都沒有得着。跟別人訴說自己有幾忙，可以是做給人家看，努力工作的人，多數只會默默耕耘。還有一種忙，是忙着為他人作嫁衣裳，比白忙還要唔抵，努力過後，人家去了邀功，自己斯人獨憔悴。但我仍然努力去忙，忙於向自己證明自己的存在價值。

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