【港版國安法】政府指大部分外國政客言論危言聳聽　強調擬議法例不影響港人依法享有的自由

▲ 政府發言人表示，每個國家都有權維護其國家安全和主權，亦是其職責所在。（資料圖片）

全國人大會議審議「港區國安法」並即將於本周四（28日）表決，對於有外國政客就有關國家安全立法的言論，政府發言人表示，每個國家都有權維護其國家安全和主權，亦是其職責所在，若有人認為對香港擁有主權的中國無權在香港特別行政區立法保障國家安全，顯然是持雙重標準和偽善的表現；即使是《公民權利和政治權利國際公約》，亦訂明有關權利和自由的國際公約不可損害國家安全。

發言人又指，大部分政客和政治評論員的批評和意見都只是危言聳聽的揣測和暗諷，罔顧香港是中國不可分離的一部分的憲制事實。香港絕不能成為顛覆活動或意圖破壞國家穩定的組織的基地。

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擬議的法例只會針對分裂國家、顛覆政權、組織實施恐怖活動的行為以及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動。絕大多數奉公守法的香港居民，包括海外投資者，無需對此有任何恐懼。

此項決定不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由，也不會影響香港司法機關行使獨立的司法權和終審權。香港仍然享有法治，繼續是開放自由和好客的國際都會。



發言人又指到，近日暴力示威者再次走上香港街頭肆意搗亂，這類示威活動已對本港經濟和社會穩定構成重大影響，相信任何一個國家都不會對此姑息縱容，置之不理。

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責任編輯：陳子謙