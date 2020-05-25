【疫情減壓】留家欣賞網上免費美食節目　看盡美國名店街頭小吃

▲ 美國國家旅遊局Brand USA特設GoUSA TV平台，不需註冊兼完全免費，不能外遊的日子，看看彼邦的旅遊節目也是賞心樂事。圖為夏威夷的午餐肉節中，廚師炮製出多道創意料理。（相片來源：節目截圖）

疫情下不能外遊，又因限聚令而減少外出聚會，惟有留在家中看電視，讓眼睛來一趟旅行。美國國家旅遊局Brand USA特設GoUSA TV平台，不需註冊兼完全免費，在行動裝置及智能電視安裝應用程式即可收看，非常方便易用。

有多部短片可供免費收看的GoUSA TV，包括旅遊、音樂及運動等不同範疇，每周都會有全新節目登場。最近以美國美食作主題，推出7個全新多元化的節目，圍繞地方菜式、公路美食、名廚揭秘及美食節慶等。喜愛美食旅遊的觀眾不要錯過，為免愈看愈餓，謹記不要空腹觀賞。

1 名人廚師帶路

《美食寶藏：飢餓與迷失》（Sorted Food: Lost & Hungry）

Sorted Food本身為一個英國YouTube美食及烹飪頻道，深受網民歡迎，更發展成全球最大的美食社團之一。由4位英國愛吃之人組成的Foursome，根據網上及粉絲的食評推介，由網民決定目的地及試吃菜式，從美國東岸吃到西岸，探尋讓人驚艷的美食。

▲ 四個英國大男孩風趣幽默，展開一段由網民主宰的美食之旅。（相片來源：官方網站）

《波登不設限》（No Reservations）

已故美國名廚Anthony Bourdain，以他真誠的視角展示沿途的所見所聞。節目以「毋須訂位」為原則，吃遍美國大大小小的熱門餐廳或街頭美食。走訪蒙大拿州的雪山和蜿蜒的河流、音樂之都紐奧良；還有紐約市、華盛頓DC、緬因州哈德遜河谷、芝加哥、曼哈頓和舊金山等地。

▲ 名廚波登生前熱愛美食，節目上他吃盡價廉物美的街頭小食。（相片來源：節目截圖）

2 踏上美食之旅

《美國公路美食》（Roadfood Adventures USA）

旅人的必遊清單，一定少不了美國公路之旅，隱藏版公路美食更為旅程加添調味。漫遊在色彩斑斕的鄉間小路，或奔馳於高速公路尋找必吃美食，包括拉斯維加斯至棕櫚泉、德州達拉斯至奧斯汀等著名公路，不乏漢堡、燒烤等經典美國食品。

▲ 主持來到邁阿密的Wynwood街頭藝術區，並品嚐當地美食。（相片來源：官方網站）

《大快朵頤的日子》（Day of Gluttony）

Harry和Bruce開始了一段以吃為主題的瘋狂旅程，他們的任務是在24小時內吃遍北美的24家餐廳。兩位主持到訪三藩市、芝加哥及紐約等城市，一天內從豐盛的早午餐，一路不停地吃到超邪惡的晚餐，兩人的瘋狂暴食之旅，確實讓觀眾邊看邊垂涎。

▲ 兩人穿上西裝，踩著滑板穿梭紐約街頭，吃盡最佳24間餐廳。（相片來源：節目截圖）

3 地方特色推介

《DC名廚上菜》（Chefs Dish DC）

華盛頓是一個美食之都，到處都是世界一流的餐廳和名廚。除了有知名的米芝蓮星級餐廳及總是滿座的人氣餐廳，還有一班幕後功臣。這些具前瞻性廚師，將帶領觀眾品嘗當地美食，講述他們的職業生涯，並揭開華盛頓如何成為美食之都的秘密。

▲ （相片來源：節目截圖）

《吃在底特律》（Eats in the D）

身兼演員、歌手、製作人的藝人Noni，探索底特律最潮的美食景點，包括當地最受歡迎的運動酒吧、適合兩人約會的浪漫酒吧，至人氣餐廳或是經典美食如薄餅，這節目絕對是底特律最全面的美食攻略。

▲ Noni走訪城中大大小小的酒吧及名店，並與餐廳負責人對談。（相片來源：節目截圖）

《美食節慶探尋》（Quest For The Fest）

挖掘美國大大小小的特色美食節慶，5個特色美食節包括夏威夷的午餐肉節、國際墨西哥糭節又或是牛油果節等。透過節目參與其中，看看當地人如何通過飲食慶祝他們的文化，當然還有罕見的道地菜式。

記者：張頌婷