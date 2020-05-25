【枉為人母】10歲兒書店公然性侵5歲女童脫內褲　媽媽拒道歉反稱︰她是自願

▲ 上海一名10歲男童在書店公然性侵5歲女，事後男童媽媽更堅稱無做錯，是女童自願。

10歲男童竟公然猥褻5歲女童，令人心寒！上海一名5歲女童到一間書店看書時，遭一名10歲男童上前猥褻，更脫內褲要求她舔下體。事件被當場揭發後，男童的媽媽不但沒有道歉，更維護兒子堅稱無錯，是女童自願的。

綜合內地傳媒報道，5歲女童的媽媽在微博上控訴，其女兒在上海七寶萬科西西弗里書店竟然遭到一名10歲男童性侵，起初男童先誘騙女兒一起去廁所，但未能得逞，男童竟索性在店內出手。

女童的媽媽表示，男童脫下女兒的內褲用手撫摸，還脫掉自己內褲，要求女童為他舔下體，整個過程被閉路電視拍下。

男童媽媽堅稱無做錯不怕警察查

事件被揭發後，女童媽媽當場要求男童及其媽媽道歉，遭對方拒絕，男童媽媽更堅稱兒子無錯，是女童自願的，還揚言︰「我是上海本地人，不怕警察查！」

女童媽媽感到非常憤怒，認為對方態度極為惡劣，遂報警求助。

我孩子才5歲你冤枉我孩子自願的，為人父母你是怎麼當的，你上海本地人怎麼了？

帖文一出引起網民譁然，孩子是做了犯罪行為，且媽媽還幫忙維護，「以後還得了！」

就算我教我女兒保護自己又怎樣，你怎麼不教你兒子不要傷害她。

有網民質疑為何媽媽沒有立即上前阻止，她解釋當時身處桌子另一個角，視線被桌子阻擋了，所以沒有及時看到，還指男童特意看兩邊都沒有人才動手的。

女童媽媽強調，她不想毀掉年僅10歲、心理發育還不健全的男童，只要求對方家長一個道歉，惟現時警員仍未找到涉事家庭，目前警方調查中。

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責任編輯︰王明芳