【疫巿奇招】本地薑原創tee店開業12年首重品質　店主：將貨就價最終會失去所有顧客

▲ 在疫情下，本地原創Tee店的生意也無可避免急跌7成，不過創辦人Ken Ma卻認為，這時候推出大熱的系列，是用正面角度去面對逆境的最佳方法。

Tee都是我們生活上的必需品，在香港要尋找有香港文化色彩的tee，開業12年的Ginger Store是大家的不二之選。雖然今天疫情當道，作為零售業的一分子並不好過，但創辦人Ken Ma卻認為，這時候推出大熱的系列，是用正面角度去面對逆境的最佳方法。

▲ Ken Ma創立Ginger Store希望地道的設計得到香港人的認同，同時間亦覺得遊客來香港，手信不只是餅乾，地道創意的tee更可肩負上這個責任。（攝影：湯炳強）

Ginger Store的出現，背後是外國讀書的「番書仔」回港尋找本土文化和情懷的例子，創辦人Ken Ma一早就鎖定要走地道香港文化的路線。

中學畢業後去澳洲收讀IT學位，學成後適逢科網爆破，於是想到澳洲和西方國家都有很多生產tee的品牌，香港有，但沒有一個以tee為主力，更談不上設計上專注於本土文化，加上tee是所有人都會穿著的服裝，我是一個俗語說坐唔定的人，於是就抱著這個生意角度去創業。

▲ Ginger Store（薑館）的名字由來原來有段古，Ken笑言是媒體幫他改名。他說：「原本名字是Q.O.D，當初媒體來訪問時得知我們找來本地創作圖案時，文章刊登後就用上本地薑來形容我們，適逢品牌要rebrand，我們就以Ginger Store命名。（攝影：湯炳強）

設計者．必須要港人身份

Ginger Store由最初位於東角駅的一間小店，到現在旺角、葵芳、PMQ（營業至7月）有著店舖、多年下來，品牌推出過數千件不同款式的印花tee，但背後都堅持一個宗旨，就是tee上的圖案必須百分百由本地設計師操刀，背後原來理據十足。

首先，他一定是持有香港身份證的港人；其次，是圖案創作上必須由本地的設計師設計，設計師所包括的範疇亦不僅是時裝，因為我要給人知道，Ginger Store所推出的設計是專業的，不是隨便一個人來供稿都可以推出製成品。 至於如何去找尋合適的人選，早期我會經朋友介紹，從而認識到香港插畫協會的設計師，當中亦會收到一些毛遂自薦者。此外，我亦是一個好勤力和享受去行展覽的人，當遇上展覽和雜誌內有好的作品時，都會嘗試問他們有沒有合作的可能性。

▲ 重機系列銷量很好，創作人正是曾經與Steven Spielberg「夢工場」合作的「夢馬工作室」創作總監葉偉青，該系列合共推出10個款式，得到不少支持者購買。（各$298/攝影：湯炳強）

▲ 來自重機系列的tee，香港電車搖身一變以全新機械人姿態出現。（$298/圖片由Ginger Store提供）

兩個系列造就疫情下的驚喜

2月中，新冠疫情肆虐，香港的零售業亦步入冰河期，Ginger Store當然不能倖免，本是旺季的2月農曆新年假期就跌了70%營業額﹗在急謀對策下，減價促銷不得不做。

▲ 重機系列有tee外，還有外型上刻意弄污的「垃圾蟲」figure推出，留意figure背後有「彩蛋」叫人會心微笑。（$800/攝影：湯炳強）

Ken補充：

最初，我們都有考慮過，是否在這非常時間，推出一些比較大路的作品，但意想不到的是這兩個別具一格的系列，為4月的生意帶來反彈。 香港有很多有特色的東西和文化消失得太快，看看政府多年來以保育為名，將不少富歷史的舊樓宇盡快拆掉或重建，翻新後卻完全不是哪回事。在這一刻，香港人對即將消失的東西份外留戀，當身邊找不著依據時，看到有香港文化的產品就會欣然購下，希望藉此留住僅有一點的本地價值觀。

▲ 2018年推出由插畫師Terence Choi的「香港山峰」系列，成績很好，打破了tee上用中文字不受歡迎的不成文規則，早前推出3個只供訂購的特別版又再搶購一空，而該系列的續篇將會預計在今年7月面世。（圖片由Ginger Store提供）

品質要比大品牌做得更好

不錯，眼見Ginger Store裏的tee，隨手拈來的都是富香港特色，又或是港人才會懂得的設計，例如以猴子、野豬和烏龜帶出的本地野生動物問題的tee、「港味」濃郁不散，正好將這些訊息穿在身上然後花開遍地。

▲ 由Milk DoNg Comics設計的tee，3 種動物包括猴子、野醋和烏龜，是香港人的你都懂得是甚麼的一回事。（各$298/圖片由Ginger Store提供）

我好慶幸自創業以來都不只是做單一客群的生意，照顧單一客群的生意，可能在一後時間會賺大錢，但風浪很大，浪一到就會...... 作為一個本地的小型品牌，要堅持自己信念，財力上我們一定不能夠和大品牌相比，但品質上我們一定不可以差，品質要比她們好，顧客自然會回頭購買，如果因為租金或其他原因將貨就價，將品質降低，倒頭來你會失去所有的顧客。

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記者：何偉雄