【人生哲理】幫人美言幾句的潛台詞　鄭丹瑞專欄：是你幫他人格擔保

「麻煩你幫我喺阿邊個邊個面前，講幾句好說話！」每當有人有求於他人時，這句耳熟能詳的說話就會在耳邊響起。好說話其實應該怎講？如果一個人連「說好一句話」都有困難時，試問他又如何可以「講幾句好說話」？我教說話技巧，卻從來不懂得如何幫人家在別人面前替他講幾句好說話。「所謂幫人美言幾句，其實即係講幾個無傷大雅嘅美麗謊言，有乜所謂，幫得人就幫。」損友甲在損友吹水大會上說。

「我唔同意！」好事之徒說：「幫人美言幾句，喺人哋面前幫佢講幾句好說話，基本上就係你幫佢人格擔保：『你信我啦，呢個人得㗎！』你以為自己講咗唔使負責任，但係如果人哋信咗你呢幾句說話，而最後因為咁而受到損失，你估你使唔使要負番部分責任呢？『麻煩你幫我喺阿阿邊個邊個面前講幾句好說話！』真正嘅潛台詞就係：『麻煩你幫我喺阿邊個邊個面前講幾句大話。』我一生人最憎人講大話，我都唔講大話，點解要幫你講大話？」

好事之徒講得很有道理，難怪我每一次被要求替朋友在別人面前講幾句好說話時，我都面有難色。「你把口咁叻，一定難唔到你嘅。」我就會答他：「如果你唔介意我喺佢面前講關於你嘅真話，我絕對可以幫你。」朋友一聽，大都知難而退。講好說話，跟講真說話，完全是兩碼子事情。

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