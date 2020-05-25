【育兒心得】母親是子女的一面鏡　媽媽的信心塑造孩子自我形象

▲ 媽媽是孩子的一面鏡。（iStock圖片）

這天是兒子的二十歲生日。感恩兒子對所擁有的已感到滿足，對物質沒甚麼要求，寧願簡單慶祝，低調過自己的生日。我看到他已擁有自己的價值觀、生活原則，亦正身體力行，尋找自己想過的生活方式。

回想初為人母時，我也經歷了很多挑戰。由最初的陣痛開始，要四十個小時後，孩子才能成功出世，已是波折重重。到餵人奶的過程也不順利，難免有些歉疚。及後孩子學行路、學說話，好像每步進展都得來不易。選校方面，我更是前思後想，曾一度懷疑自己是作錯了決定，幸好後來證明是我想多了。後來他要面對公開考試，我也陪伴在側，心情就像是自己應考，一步一驚心。育兒過程磨練了我的耐性，知道甚麼是欲速則不達。原來多給時間和空間，我的孩子能做得比我想像的好。

我孩子小時着實是慢熱的，有一次我和他乘搭所住大廈的電梯，我指着樓層的數字教他數數字，由一到二十，但不知怎的，他怎也數不過十三。我當時的反應很大，腦海裏一下子出現了很多的憂慮，甚至擔心他的智商有問題。現在想起來，當然有點可笑，但作為母親的，難免會有些「胡思亂想」。可是，自亂陣腳的話，當然也幫不了孩子，反而令他們更緊張，更做得不好，甚至再也不敢嘗試。我的孩子當時也是驚得只懂望着我，而我的反應想必也嚇壞了他。

母親真的是孩子的一面鏡子，塑造出他們的自我形象。就像孩子跌倒時，總會看看母親，若然母親寬容面對，孩子也就知道不用怕，只管重新起來，他是可以做到的。媽媽的信心，是孩子能相信自己的重要原因。

原文刊於《經濟日報》收費專欄「醫夢芬談」。

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撰文：陳秀芬