【THEi廣告新生代創作人】90後廣告界新秀 以故事勾劃香港印象

▲ 90後新晉廣告人吳浪軍（Tommy）

「廣告並非單純為宣傳推廣，更是一種說故事的藝術。」現職4As廣告公司的美術指導——90後新晉廣告人吳浪軍（Tommy）對廣告有另一番體會。2018年於香港高等教育科技學院（THEi）廣告（榮譽）文學士課程畢業的Tommy，甫畢業便加入4As廣告公司Grey Group Hong Kong，入行不到兩年已兩度獲得廣告界「奧斯卡」榮譽——金帆廣告大獎，更曾代表香港出戰法國康城業界比賽，也為他帶來事業晉升的機會，助他由助理美術指導晉升至美術指導。

▲ Tommy（圖中）畢業不過5個月已獲金帆廣告大獎中的Young Kam Fan Awards。

Tommy自小喜歡閱讀，着迷於不同類型的故事，後來愛上攝影，自此常以影像訴說故事。中學畢業後面臨升學抉擇，熱愛創作的他選了THEi廣告（榮譽）文學士課程。「起初也沒認真想過要入行，幸好THEi令我發掘到自己講故事的專長，認清發展方向，加上後來有機會到不同廣告公司實習，漸漸發現原來廣告這條路很適合自己。」

他憶述就讀THEi三年級時，在學院安排下曾到4As廣告公司實習，參與一個關於香港旅遊的推廣項目。當時他建議於企劃中加入在THEi學習到的物聯網及藍芽科技，增加互動性。建議最終獲團隊採納，能夠學以致用，並為自己的成長地方注入新意，滿足感實在不能言喻。正因這次實習經驗，Tommy亦進一步確立了自己的事業方向，希望利用創意為香港人帶出屬於本地的故事。

▲ 在4As廣告公司實習的日子，讓Tommy（右二）初嘗當廣告人的滿足感。

「香港是我的家，也是我成長的地方，我希望我的創意可以為這片土地添多一分意義。」畢業後他加入了跨國廣告公司Grey Group Hong Kong成為助理美術指導，參與香港旅遊發展局的企劃「探攝．香港」，他與創作團隊從社交媒體收集了多達3萬張充滿本土色彩的攝影佳作，包括屋邨、唐樓、鄉郊等香港獨有的城市美景，讓國際旅客們深度認識香港的地道特色。結果企劃得到空前成功，相片不但於各地媒體「洗版」，去年更於有廣告界「奧斯卡」之稱的金帆廣告大獎中，獲得Grand Kam Fan Award殊榮，同時也為Tommy的廣告生涯立下了亮麗的起步點。

▲ 由THEi開始，Tommy一步步向廣告專業邁進。

Tommy不但多次入圍業界廣告比賽，更憑着出色的表現屢獲頒發獎學金，包括教育局轄下「自資專上教育委員會」頒發的港幣4萬元卓越表現獎學金。而早在入職初期，他更得到公司賞識，獲推薦參加金帆廣告大獎，在大會指定的題目下，他以廣告的故事技巧為玻璃回收重新定義，結果獲得評審青睞，贏得Young Kam Fan Awards，並代表香港出戰法國康城國際創意節。當時的他，離開校園只不過短短5個月。

▲ Tommy贏得Young Kam Fan Awards後，更代表香港出戰法國康城國際創意節。

回望過去，Tommy感恩昔日母校的栽培﹕「THEi的課程涉獵全面且多元化，導師不但會分享行業的最新發展，更協助學生掌握最新的科技和設計，對我們新生代的創作人尤其重要。」他又認為，院校提供的實習和工作機會，對學生建立信心和確立日後發展路向，都有莫大裨益。

THEi「廣告（榮譽）文學士」學士學位課程旨在培育學生創意和設計思維，透過對傳統廣告和數碼推廣的深入了解，以及探討跨媒體於廣告設計上的應用，訓練學生進行資料搜集、數據分析、反覆思考及檢討以策劃有效的廣告方案。課程亦會引入國際元素，擴闊學生視野，發揮創意潛能並實現廣告方案。為提升同學的實戰力，同學需完成實習，掌握行業實況；同時，THEi鼓勵同學積極參加業界比賽，將創意實踐，了解業內最新趨勢。

5月30日（本周六）或之前報名可於6月上旬獲派有條件取錄1，修讀課程的同學每年可獲港幣32,100元的學費政府資助2。課程獲得英國特許設計師協會（CSD）支持，所有就讀學生可免費獲得該協會之學生會籍，畢業後更可申請為該協會之準會員。畢業生亦可申請成為香港廣告商會及香港設計師協會之會員，擴展業界網絡。

THEi「廣告（榮譽）文學士」學士學位課程

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查詢﹕3890 8323（環境及設計學院）

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1適用於合資格之申請人

2有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss。

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