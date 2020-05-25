【恐怖外傭】剪刀指嚇大力推跌小朋友後大笑　外傭將少主頭撼門致耳骨有瘀傷

▲ 一位港媽日前與社交媒體投訴，指家中恐怖外傭以剪刀威嚇少主，並將少主的頭部撞門致耳骨有瘀傷。

本港不少父母是在職父母，多會聘請外傭在家中照顧孩子，有港媽近日在社交媒體發帖，指外傭不但無心做事，更經常粗暴對待家中小孩，曾無故大力推倒孩子，僱主多次忍讓。可是，外傭日前變本加厲，為小朋友洗澡時將其頭部撞門致耳骨有瘀傷，僱主忍無可忍，最終將外傭解僱，並細數外傭的11宗罪，免其他僱主再受折磨。

一名港媽日前於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖，她指年僅24歲的外傭首次來港工作，讚揚對方剛入屋時乖巧、學習速度快，港媽為免外傭混淆，親身落手落腳教導其如何使用清潔用品及使用分量。

為了幫助外傭在港生活及工作，港媽更花時間製作廣東話拼音及印尼文的筆記，親自教導其讀音及意思，惟外傭「左耳入有而出」無心學習，更對經常粗暴對待小朋友，令港媽不能接受，最終於本月19日將對方解僱，並細數外傭的11宗罪。

1. 用掉半包洗衣球清潔假天花板。

2. 經常強行打開洗衣機門。

3. 向外傭提供2部無線吸塵機，惟不足一個月其中1部已經壞掉。

4. 用易潔鑊煎豬扒，燒燶鑊底，浪費食物。

5. 易潔鑊內層底部由黑色變成銀色，並有多條遭刮花痕跡。

6. 外傭不吃豬肉，亦不愛吃牛羊魚菜，只愛吃雞翼，外賣或外出用膳時餸菜不合其胃口，就會黑口黑面或發脾氣不吃飯。

7. 外傭為孩子煮早餐，會先把米線或通粉白灼，夾起後加豉油。

8. 性格「比較豪邁」，陪孩子玩耍時曾經無故大力推孩子，然後大笑。

9. 早前搬屋時叫外傭到家中下層包妥傢私，外傭主動提出帶孩子到下層並會好好照顧，她不理港媽反對將其帶到下層，港媽透過閉路電視發現她用剪刀指嚇孩子，趕到下層後對方卻「扮無嘢」。

10. 經常趁女事主去廁所時衝入房玩手機，完全不理會孩子。

11. 較早前首次幫忙為孩子洗澡，港媽當晚發現孩子的耳骨位置有瘀傷，孩子表示是外傭為他洗澡時將他撞向門導致受傷。

多次忍讓 為外傭煮飯

港媽表示，為免飯餸不合外傭胃口，現在懷孕的她帶著小朋友到街市買菜，而外傭則負責拿取食材，

通常都會問佢食唔食，但佢次次都話無所謂，大住個肚煮完成身汗，佢都食到黑口黑面。

港媽已多次忍讓，曾帶同她到澳門一同遊玩，但發現外傭撞傷孩子後便決定將其解僱。她再指，外傭曾提及有一名富有男朋友，會經常送錢給其母，其母親希望二人早日結婚，港媽懷疑外傭為「博炒」而耍手段。

港媽指，外傭預計近期會開始尋找新僱主，細數外傭11宗罪是希望其他僱主留意，避免再成為下一位受害者。

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記者︰王明芳