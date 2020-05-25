  • 26°C
香港時間 : 2020525日 (一) 12:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【主播理財】「小飛俠」林燕玲產後首主持節目　邀13名女主播談育兒理財

娛樂 12:14 2020/05/25

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

其中一集主播鄭萃雯談兒童海外升學保障。（大會提供）

由星級女主播「小飛俠」林燕玲主持 13 集的《女主播.智好傾》理財環節，將與多位知名女主播現身說法，透過各自生活近況，滲透不同保險理財、親子、職場、健康等生活智慧，務求讓大家了解多位女主播近況同時，亦能從中得到保險理財小貼士，為美好生活增值，今日起將在 ViuTV播出。

林燕玲與多位前女主播分享理財小貼士今次主持《女主播 . 智好傾》理財環節，由星級女主播「小飛俠」林燕玲邀請多名深受大眾歡迎的前新聞女主播，細味生活點滴，每集更為觀眾帶來保險及理財小貼士。

節目中觀眾可以更廣泛了解從兒童儲蓄、升學、旅遊、危疾，以至一般保險、延期及扣稅年金，以及如何傳承財富至下一代等理財智慧，節目都有一一提及，內容十分豐富。

林燕玲跟黃婉曼分享財富傳承。

《女主播 . 智好傾》主持林燕玲表示：「很高興在兒子出世之前得到香港忠意保險邀請，拍攝及主持《女主播 . 智好傾》理財環節，與一眾前女主播好友及嘉賓探討保險理財學問，以及彼此養兒之道。在金融及財經範疇工作多年，認識到為孩子購買教育基金和保險的重要性，透過今次節目更進一步豐富自己不同保險及理財知識，獲益良多，大家千萬不要錯過。」

13集嘉賓包括包括繆美詩、黃婉曼、曾美華、鄭萃雯、鄺晶晶、黃麗幗、蔡雪瑩、駱文捷、黃合秀、王靜嫻、金盈、張宏艷及羅鈺文。

《女主播.智好傾》節目將會在5月25日起，逢星期一早上約11時15分至11時30分，一連13個星期播出，以及在同日星期一晚上10時30分播放精華版本。另
外，可在 ViuTV App 的「生活資訊」內足本重溫。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【BB來了】前主播林燕玲即將入產房開刀　公佈BB性別︰我是小飛俠媽媽
19:18 2020/04/01
【BB來了】前主播林燕玲即將入產房開刀　公佈BB性別︰我是小飛俠媽媽
【疫市求生】前主播黃婉曼直言餐廳經營困難　繼續請人：大家一齊捱過這一關
16:02 2020/04/03
【疫市求生】前主播黃婉曼直言餐廳經營困難　繼續請人：大家一齊捱過這一關
【宅男女神】陳嘉倩扮《Final Fantasy》Tifa　嘉倩BB：you want another drink？
10:10 2020/04/29
【宅男女神】陳嘉倩扮《Final Fantasy》Tifa　嘉倩BB：you want another drink？
主播 黃婉曼 鄭萃雯 張宏艷 蔡雪瑩 繆美詩 黃麗幗 儲蓄 ViuTV 生活智慧

最高瀏覽

【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
16:29 2020/05/22
【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
【移居星馬】許紹雄移居新加坡住4千呎大屋　李家聲大馬第二家園退休歎世界【多圖】
15:22 2020/05/22
【移居星馬】許紹雄移居新加坡住4千呎大屋　李家聲大馬第二家園退休歎世界【多圖】
bless排毒果汁驗出棒曲霉素超標可引致腸胃不適　食安中心呼籲市民停止飲用
22:19 2020/05/22
bless排毒果汁驗出棒曲霉素超標可引致腸胃不適　食安中心呼籲市民停止飲用