【港產口罩供應】5款港產口罩獲「Q嘜」認證　全部通過ASTM美國標準檢測

▲ （陳靜儀攝）

市面供應各式各樣的口罩，惟質素良莠不齊，香港工業總會轄下香港優質標誌局向5間本港生產的口罩品牌，推出「Q嘜」認證，確保全部品牌均在液體阻擋、過濾效能、壓力差、阻燃及衞生方面符合多項測試標準。

5間首批獲「Q嘜」認證的口罩品牌如下：

國藥科技：SPT Mask

新德利（亞洲）：AQA

明輝實業國際：Pasion

中國國際資源集團：Procare HK

匯愛香港：CareHK

【港產口罩供應】通過ASTM美國標準 5款獲「Q嘜」認證港產口罩出爐【附完整名單】

工總表示，獲認證口罩必須符合多項測試標準，包括以下5個標準：

美國ASTM F2100的液體阻擋要求（即阻擋血液或體液穿過口罩）

美國ASTM F2100的細菌過濾（BFE）要求 (即阻止細菌穿過口罩)

美國ASTM F2100的壓力差要求（即確保口罩透氣度符合要求）

美國ASTM F2100的阻燃要求（即確保其阻燃能力符合要求）

中國GB15979衞生要求（即確保不會出現常見細菌，例如大腸桿菌）

優質標誌局高級經理鄭永健表示，當局亦會在一年間兩次到工廠視察實際生產流程，而且作口罩測試；如得到認證期間，口罩的測試不合格，當局會向生產商發出不合格證書；如當中有口罩的衞生標準不達標，亦會向外公布。他又指，首批已批准5款口罩，現時仍有5至6間口罩生產商仍在申請認證；審批過程，如有資料已齊全大約需時一個月。

香港優質標誌局副主席陳祖恒表示，現時市面上有很多不同標準的口罩，市民或未必得知其標準的含意，因此希望透過「Q嘜」產品認證確保口罩品質。優質標誌局會根據世衞在COVID-19的指引中，其口罩需得到相應有的實驗室認證，證明口罩已達標，如生產商有部分標準未達標會要求他們完成認證測試才可申請。他強調優質標誌局多年來對產品的品質把關得很好，如發現有任何「古靈精怪」的東西，當局將會跟進。

口罩如要獲得「Q嘜」認證，便需要先通過以下測試，詳情即睇：【下一頁】

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記者：郭詩詩、陳子謙