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【港產口罩供應】通過ASTM美國標準　5款獲「Q嘜」認證港產口罩出爐【附完整名單】

健康 12:24 2020/05/25

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熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

5款獲「Q嘜」認證港產口罩出爐

新冠肺炎疫情持續肆虐，本港口罩供應緊張，不少有心人開設口罩廠，但最多用家關心的問題就是「口罩是否附合標準」？香港工業總會轄下的香港優質標誌局推出口罩的「Q嘜」認證，在液體阻擋、過濾效能、壓力差、阻燃及衛生方面符合測試標準，當中五款首批港產口罩已獲得「Q嘜」認證。

該五間本地口罩生產商包括國藥科技、新德利（亞洲）、明輝實業國際、中國國際資源集團及匯愛香港。香港工業總會轄下的香港優質標誌局已派專人到生產廠房實地視察，以確保生產流程達致優質水平。當局日後亦會作定期巡查及產品測試。

「Q嘜」認證測試內容

口罩如要獲得「Q嘜」認證，便需要先通過以下測試：

  • ASTM F2100液體阻擋要求
  • ASTM F2100細菌過濾（BFE）要求
  • ASTM F2100壓力差要求
  • ASTM F2100阻燃要求
  • 中國GB15979衛生要求

香港工業總會轄下的香港優質標誌局公佈，五款首批港產口罩已獲得「Q嘜」認證，完整名單即睇【下一頁】

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責任編輯：陳珈希

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