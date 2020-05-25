【夫妻之道】婚姻裡只剩責任沒有愛　丈夫：太太一雙手被子女佔據

▲ 誕下孩子，有機會令婚姻受到史無前例的挑戰。（iStock圖片）

有說，婚姻最可怕的不是外遇，而是夫妻感情變得淡薄如水。

男人說，對太太沒感情。她拖手，他縮手；她挨近，他遠離；她吻他，他厭惡地推開。她淌淚，他只有說對不起。他說，婚姻裏只有責任，沒有愛。在他們辛苦建立的愛巢，只有空洞和寂寞；而他，已習慣寂寞。

是甚麼讓曾經如膠似漆的愛情變質？答案令人驚訝。因為罪魁禍首竟是他們的愛情結晶——孩子。認識很多家庭，因為孩子變得生氣勃勃；同時也認識一些伴侶，誕下孩子後，婚姻受到史無前例的挑戰。

他說，他倆很久沒同枱吃飯，他下班，她跟孩子早已吃過晚飯；他倆很久沒有拖手，除了沒機會單獨拍拖，也因為她雙手都被一對子女佔據；他倆甚至很久沒同床，因為睡了三人的床，早已容不下他。

他需要她的愛，可是母親一職已把她徹底消耗，害她看不見他的需要，即使看見也分身不暇，他覺得她冷待他。而他礙於父親的角色，一直忍耐。久候而得不到滿足，使他對家庭投入逐漸疏離，像個獨行俠，把他人排除於外，對妻子的感情亦起變化。

孩子適齡入學，她才有喘息空間，重拾一點自我，卻驚覺他把她當陌路人。為孩子奉上一切，最終連丈夫都失去。「為甚麼會得到這種結局？」她百思不得其解。

難道這就是他倆的終結？還是有辦法回到過去，讓一切重來？

原文刊於《晴報》專欄「B經之路」。

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撰文：Audrey Ng 80後P牌媽咪