來自喜馬拉雅山的護髮瑰寶——粉紅岩鹽

日常生活中，人離不開鹽，但鹽除了用作飲食外，其實還有更多廣泛的用途，例如，醫療用的生理鹽水、沐浴用的個人護理產品，而來自喜馬拉雅山的粉紅岩鹽因品質超高，被喻為「純淨之鹽」，非一般鹽所能比擬。

▲ 人類食鹽、製鹽已有千萬年歷史，然而因人類活動帶來的污染，一般食用鹽可能不再完全純淨。

下面就說說喜馬拉雅山粉紅岩鹽的優點：

●礦物質：喜馬拉雅山粉紅岩鹽蘊含包括鈣、鐵、鋅等多種天然礦物質。

●純淨：喜馬拉雅山粉紅岩鹽因為其被深埋地下，形成於千萬年前，不受人類污染活動影響，因此純淨天然。

●無過度加工：喜馬拉雅山粉紅岩鹽在加工過程中只是進行物理清潔，粉碎，未被過度加工，可以保留其原有的豐富礦物質。



喜馬拉雅山粉紅岩鹽有助放鬆肌肉、舒緩疲勞，並帶淨化功能，融入洗髮產品中亦有意想不到的功效。不少香港女生都喜歡染髮以配合造型，或是使用頭髮造型夾燙髮，可是長期染燙都會令髮絲受損，變得毛燥乾旱，失去健康光澤。洗髮產品就如頭髮的保養品一樣，一款能有效修護受損髮質以及讓三千煩惱絲水亮光澤的產品，對現代女性來說簡直是上天賜予的恩物。 當含有豐富礦物質的喜馬拉雅山粉紅岩鹽，結合在有保濕注氧淨化功效的洗髮產品中，可以集中修護根根受損髮絲，賦予頭髮煥然一新的外觀，充滿活力。

純淨珍貴的喜馬拉雅山粉紅岩鹽現已加入Dove輕盈修護系列，為暗啞受損髮質帶來全新洗護體驗。新登場Dove光澤修護洗髮乳注入源自喜馬拉雅山粉紅岩鹽，其含豐富礦物成分，結合Oxy-fusion保濕注氧精華，集中修護受損髮絲，尤其是髮尾枯燥部分，打造具水亮光澤感的秀髮，加強豐盈感，給你輕盈無重的洗髮體驗。

另外，結合Micellar微米技術，微米粒子能導出肉眼看不見的頭皮油脂及污垢，深層淨化頭皮，帶來清爽潔淨的無負擔感，保持頭髮健康輕盈。

▲ Dove全新光澤修護洗髮乳，注入喜馬拉雅山粉紅岩鹽及Oxy-fusion保濕注氧精華，修護受損髮絲，令頭髮散發透亮水波光感。

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(資料由客戶提供)