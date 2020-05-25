涉串謀取得DSE試題　補習名師蕭源被判監14個月

▲ 蕭源早前被裁定2項串謀公職人員行為失當罪罪成，今（25日）於屯門裁判法院被判監14個月。

中文補習名師蕭源涉於中學文憑考試（DSE）中串謀兩名口試主考員，取得2016及2017年的中文口試試題及評分準則，蕭源早前被裁定2項串謀公職人員行為失當罪罪成，今（25日）於屯門裁判法院被判監14個月，次被告判監8個月；餘下1名被告判監5個月，緩刑2年。

涉串謀接收DSE試題 補習名師蕭源等串謀公職人員行為失當罪成勢判監

被告蕭志勇（又名蕭源，42歲）、張國權（43歲）及吳宏樑（43歲），蕭被裁定2項串謀公職人員行為失當罪罪成，張及吳則各被控1項串謀公職人員行為失當罪罪成。控罪指張及吳，分別向蕭披露中文文憑試2016年的口試試題及2017年的口試評分準則。

蕭的代表律師求情時指，蕭案發後已遭現代教育停職，現從事網上教學，每月收入2至3萬元，背景報告內容大致良好正面。

補習名師涉收DSE試題案續審 考評局經理指蕭源考試前5天發佈評分準則

裁判官水佳麗引述感化官報告指，蕭第一時間分享口試資料是為了預備來年考試，裁判官指不相信及不接受說法，又強調考試最重要是試題及評分準則，現時DSE考試公平性是敏感議題，不論蕭是否有意圖，始終會打擊考評局制度。

代表律師續求情指，蕭承認自己的行為是洩密，但出發點卻並非「幫學生出貓」，他於facebook專頁分享考試資料是「噱頭式」宣傳手法，希望考生認為他有秘密資料，以召來更多學生，從而令考生成績更進步，「高一分，前程就好一啲」。裁判官聽罷後則回應，看到蕭犯案只為其個人利益。

代表律師更謂蕭「將春風化雨變成商機」，案發後知道犯錯，但始料不及對考試會構成「感知上的不公」，望獲判非監禁式刑罰。

補習名師蕭源涉洩試題案 前考試總監指事件影響考試公平性的觀感

另外，張的代表律師呈上求情信時指，張為人有情有義，他犯案是為了幫助朋友。裁判官則反駁指，不相信被告在沒有得益下，仍冒犯法風險進行洩密。吳的代表律師則求情指，吳有10多位前學生及前同事到庭支持，實屬難得，證明吳受人愛戴，吳為顧及友情而犯案，當時並沒有考慮到事件的嚴重性。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂