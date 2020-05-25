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【港版國安法】陳弘毅：批評政府或不構成「顛覆」　惟人大常委會具最終釋法權

社會 13:02 2020/05/25

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陳弘毅指相關的具體條文尚未公布，現時討論是言之尚早。（資料圖片）

全國人大正審議「港版國安法」，通過後會條例納入基本法附件三，由港府宣布實施。基本法委員會委員陳弘毅今日（25日）於電台節目《千禧年代》中表示目前相關的具體條文尚未公布，現時討論是言之尚早，望相關條文可以寫得清晰，認為批評或表示不滿或不構成「顛覆」，指「顛覆」應相當於推翻政府。

他指到「顛覆國家政權」並不是新的說法，而「港區國安法」下所提及的「顛覆國家政權」，國家政權亦可以理解為包括地方政府。陳弘毅表示，「港區國安法」雖與《基本法》23條有部分重疊，但「港區國安法」當中有新概念涉及「外國和境外勢力干預特區事務的活動」，相信中央政府是針對本港的反修例運動，認為是外國勢力推動顏色革命以針對或推翻特區政府。他續指現時難以估計如何規範相關活動，但有關捐款活動及社團或會受影響。

【港版國安法】韓正：港區國安法針對港獨、黑暴等極少數人　香港深層次經濟民生問題須解決

陳弘毅指在上星期前仍然未聽到有關「港區國安法」的消息，現時仍然是新的概念，屆時可能在立法末段時間才進行諮詢，故未必有太多空間可以表達意思。

他續指中央若決定涉及執行機制，估計將來本港或會設有獨立於特區政府的中央機構負責有關工作，將獨立於特區政府，會在警隊以外設立類似外交部駐港特派員公署，其性質或與中聯辦及解放軍相似，亦要遵守香港法律。他提到有關工作理論上會於執行前，於「港區國安法」內表清。

陳弘毅表示本港法院審理有關「港區國安法」案件時，因「港區國安法」為全國性法律，其最終解釋權亦落在人大常委會上。

【港版國安法】保安局聯同多個紀律部隊先後發稿　指全力支持在港實行港區國安法

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責任編輯：郭家穎

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