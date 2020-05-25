【防疫鬆懈】戲院重開不准飲食　港媽違規帶女兒睇戲食爆谷口罩放扶手

▲ 有網民分享有港媽帶女兒去戲院睇戲，任由她們除下口罩食爆谷，更將口罩隨意放在扶手上。

本港新冠肺炎疫情緩和，有市民的防疫意識鬆懈了，甚至有人外出不戴口罩。有網民於社交媒體分享，戲院重開不准飲食，卻有港媽帶女兒去戲院睇戲，任由她們除下口罩食爆谷，更將口罩隨意放在扶手上。

自備爆谷口罩放扶手

戲院重開後，只容許一半人入座，同一行最多連坐8人，而且戲院內不准飲食。該名網民今日（25日）於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示事件發生在他的朋友的友人身上，她們帶同小朋友一齊去睇戲，

見到佢哋自備爆谷、食物入戲院俾小朋友食都不特止，仲隨便將啲口罩放響座位扶手上。

他指戲院在疫情下不准飲食，目的是不想大家除下口罩，卻看到照片中3名女孩的狀況。從照片中可見，3名看似初小學生的女孩，其中2人穿上公主裙，她們在戲院連坐在一起，拿著爆谷吃，扶手上放有戴過的口罩。

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網民︰沒教導小朋友防疫

而爆谷是用連鎖家品店的密實袋分裝，似是早有準備。發帖的網民批評︰

其實做家長可唔可以負責任啲？點解人哋唔俾你做你偏要做？睇戲唔食嘢係咪會餓死？

他亦指家長沒教導孩子處理用過的口罩，擔心復課後的情況更惡劣。

有網民留言指，照片背景應為九龍灣國際展貿中心的星影匯（The Metroplex）。網民普遍指家長的行為不要得，沒有好好教導小朋友防疫，另有網民表示應通知戲院，請家長合作。

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責任編輯︰王明芳