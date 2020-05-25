【輝哥為食遊III】吳錫輝歎40年街坊老店16斤花錦鱔王宴　李璧琦鍾情會計姐妹五花肉越南包

▲ 《輝哥為食遊》節目來到第3季，今次吳錫輝帶領新拍檔李璧琦展開「為食之旅」，力撐本地飲食業，為他們打打氣。

人稱輝哥的吳錫輝出名為食，他的《輝哥為食遊》節目來到第3季，今次他帶領新拍檔李璧琦展開「為食之旅」。昨

晚先帶大家尋訪灣仔一間40年歷史的街坊老店，品嘗「花錦鱔宴」，鱔皇頭湯極為滋補，原來當年要經過競投才可飲「頭湯」？

而璧琦發掘九龍城的越南麵包店，姊妹花老闆因在美國吃了一個驚為天人的越南麵包，從此跟越南菜結下不解緣分！跟著吳錫輝介紹同區的新派風味小炒菜館，巧妙將藝術入饌，每道菜勻色香味俱全，而且菜名別具意義，充滿正能量。

▲ 生記飯店老闆Jeff（圖左），向輝哥及璧琦講解花錦鱔的菜式。(圖：TVB提供)

老字號街坊店：生記飯店

輝哥來到生記，並不是介紹這裏的著名的泥鯭粥、鹽焗雞。而是老闆Jeff Wong早已為他預備了由廚師發辦的花錦鱔宴。由大廚洪師傅主理，選用了菲律賓野生花錦鱔，足重16斤，炮製了一湯三菜的升級版鱔王宴。當然是先來一煲「川芎白芷燉鱔王湯」，就是人人爭著飲的「頭湯」。

Jeff表示，在上世絕70年代，劏鱔是會登報紙的，客人需要競投才能得嘗美食，頭啖湯當然人人都想搶著喝，湯頭極鮮兼意頭好嘛！大廚用了川芎、白芷、天麻、陳皮、薑等配料來燉足4小時，既能去頭風又有滋補的功效。

另外，當然不少得用生扣方式來烹調魚腩，大廚以枝竹、冬菇、火腩及蒜子等配料，煮成一道「蒜子火腩扣花錦鱔王」，只見璧琦吃到停不了口。還有一道「白胡椒魚湯浸鱔」，同樣是滋味無窮，以鮮味的鯪魚湯來泡熟鱔片，可想而知魚肉的鮮甜味是double而來呢。

▲ 生記飯店炮製足有16斤重的野生花錦鱔，用來燉湯作「頭湯」。(圖：TVB提供)

老闆Jeff跟輝哥談到往事時，不禁多番提及媽媽對飯店的功勞，並十分佩服媽媽的堅持。原來，自從Jeff父親不在時，多年來和媽媽一起用心經營飯店，也是苦樂參半；幸而黃媽媽堅持每天往街市親身採購，體貼地照顧到不同熟客的口味和需要，令到他們能更用心地去做下去。

地址：灣仔軒尼詩道107-115號協生大廈1至2樓

電話：2575 2239 / 2575 2236

▲ 肝醬扎肉慢煮五花肉包，腩肉是經48小時慢煮而成。(圖：TVB提供)

姐妹情深：越南麵包

跟著鏡頭一轉，璧琦便來到九龍城一間專賣越南麵包的小店。由朱氏兩姐妹主理，在區內已有5年歷史，招牌菜是「肝

醬扎肉慢煮五花肉包」及「焦糖豬手」。腩肉和豬手全都是用慢煮烹調48小時，真的很花心機。

朱氏姐妹倆都是會計出身，兩人都在紐約留學讀會計專業，但為了讓從小就愛烹調的妹妹圓夢，兩姐妹便於5年前開設了這間小店。

璧琦問到為何鍾情越南麵包，原來當中溫情滿溢。作廚的妹妹朱韻兒表示，記得那些年在紐約唸書時，家姐朱惠兒有次買來這種越南麵包給她吃，她吃過後就被這種酸甜帶辣的味道吸引住了。在紐約住了十多年的她們，認識了不少越南朋友，更專程到胡志明和順化學越南菜，回港後由零開始開食店，完全認真對待，難怪在區內獲得極好口碑。

地址：九龍城龍崗道49號地下

電話：2360 2883

▲ 越南麵包由一對姐妹主理，家姐朱惠兒（站立者）負責樓面、招待客人等工作。(圖：TVB提供)

新派藝術小菜：城寨風味

同區的城寨風味則氣派有別於越南麵包，店內以不少藝術畫作，而菜式亦同樣藝術感滿分。老闆Louis Chow本身在九龍城開食店十多年，期間因著某些原因轉換食店形式，在舊址搬往廣場新址。但都以中式小炒為主，而又與時並進，加入不少新派創意，和大廚羅師傅常想出要帶有色香味俱全的菜式。

▲ 這一道菜式名為「安居樂業」：賣相擺盤猶如裝置藝術般。(圖：TVB提供)

今次羅師傅為輝哥設計了多款相機先食菜式，先是「安居樂業」，材料和工夫都頗多，先用栗子蓉、番薯蓉蒸熟後，包粉漿炸成鳥巢狀。鵪鶉蛋以茶葉蛋製法，混入自製的他他醬，置於鳥巢上，寓意安居樂業，賣相就是一個裝置藝術。

▲ 城寨風味的老闆以意頭菜式，為香港人打氣。圖為「願望成真」菜式：靈感取材自林村許願樹。(圖：TVB提供)

Louis本身亦是一個滿有正能量的人，所以他們設了這道名為「願望成真」的菜式，用魚肉、魚漿打成丸，以日式麵包糠包後炸，變成金黃色的串串「果實」掛上蘭花枝上。Louis謂靈感來自林村許願樹，希望客人吃過後都能願望成真吧。

地址：九龍城賈炳逹道128號九龍城廣場1樓126號舖

電話：2718 0801

備註：第2集《輝哥為食遊III》於5月31日（周日）10:30pm於翡翠台播出，輝哥會帶大家去筲箕灣金東大蜑家菜、九龍城黃明記粥粉麵家及西環餐廳，看看到時推介甚麼好菜式。

記者：趙景隆