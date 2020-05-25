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【星二代】尊尼特普18歲兒子男神樣貌曝光　遺傳Johnny Depp完美五官情聖基因

娛樂 14:05 2020/05/25

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Johnny Depp細仔外貌曝光！

荷里活男神尊尼特普（Johnny Depp）近年跟前妻Amber Heard離婚案糾纏多年，更為此令事業步伐放緩。自出道以來就多情不羈的尊尼特普，跟前度Vanessa Paradis曾同居14年，雖未有結婚，惟Vanessa為他誕下兩名子女，現都已長大成人，並遺傳了父親的完美基因。

尊尼特普在戀上Amber Heard之前，曾跟法國歌手兼演員Vanessa Paradis熱戀14年，縱使女方最後沒得到任何名份，但為為尊尼特普生下了一子一女。

近日正式開IG的尊尼特普，常分享昔日舊照。（取自IG）

【家暴真相】Johnny Depp慘被前妻擲酒樽切斷手指　為保Amber聲譽啞忍家暴罪名5年

其中已20歲大女兒Lily-Rose Depp，生有模特兒及個性外表，甫曝光已驚為天人，迅即被發掘入行，成為CHANEL專屬代言名模，並開始拍攝電影，早前又跟《以你的名字呼喚我》男星Timothee Chalamet拍拖，但現已分手。

女兒Lily-Rose亦遺傳父母藝術天份。（取自IG）

至於兒子Jack Depp，今年4月踏入18歲，早前被外媒拍攝跟20歲英法混血嫩模Camille Jansen熱戀，二人在法國巴黎街頭拍拖被拍下，因未有戴上口罩，令Jack的正面照曝光，擁一頭捲髮的Jack，被指如完美複製爸爸尊尼特普的精緻五官，星二代光芒盡現。

姐姐Lily-Rose早前公開姐弟童年合照。（取自IG）

【出軌斷正】Johnny Depp前妻帶Tesla創辦人回家電梯纏綿　揭Amber Heard婚後一個月出軌偷食

其實在4月時，姐姐Lily-Rose已在Instagram上傳照片，一張是姊弟童年時扮鬼臉的可愛合照，另一張則是Jack戴著墨鏡、脫掉上衣，騷出六塊腹肌的靚仔照。

步入成人禮的Jack，跟爸爸外表神態相似。（取自IG）

當時不少網友已熱烈討論Jack，指：「他性感得就像爸爸」、「是複製版Johnny Depp」。

雖然接有先天條件，不過現時Jack仍在讀書，未有準備跟跟隨父親入行。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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