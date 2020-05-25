【拒絕欺凌】12歲仔每日踩單車賣小食幫補家計　遇8名惡霸埋伏欺凌毆打傷痕纍纍

▲ 印尼一名12歲孝順仔每日踩單車賣小食幫補家計，卻遇上惡霸欺凌圍毆，導致傷痕纍纍。

家貧的孩子希望用自己的能力幫補家計，卻遭受惡霸欺凌。印尼一名來自貧困家庭的12歲男童，每日在放學後會踩單車幫媽媽賣小食，幫補家計，但沒想到遇上同村的8名惡霸，經常埋伏及欺凌他，將其毆打推倒在地致受傷。8名惡霸青年原本上載影片取笑男童，最後引起網民憤怒，報警處理。

綜合外媒報道，事發在印尼南蘇拉威西省，12歲的男孩Rizal來自貧困家庭，是家中3兄弟姐妹中的二哥，目前正就讀小五。他每天完成功課後，會踩著單車幫媽媽售賣一種名為「jalangkote」（印尼咖喱角）的小食，幫補家計。可惜，Rizal被惡霸青年盯上，經常在他踩單車經過的路上埋伏，出言欺凌及毆打他。

惡霸故意在草叢埋伏 毆打推倒在地

在5月17日，Rizal如常踩單車四處賣小食，卻再次遇見惡霸。從影片所見，8名少年埋伏在草叢中，趁著Rizal經過時衝出攔截，導致他翻車跌倒在草地。其中一人毆打他，其他人在旁大笑並以手機拍下整個過程。Rizal曾嘗試反抗，卻被惡霸毆打推倒在地，導致他傷痕纍纍。

影片上載至社交網站後，網民立刻舉報並報警，當地警方表示已拘捕8人，其中一名26歲帶頭首領因推跌及毆打Rizal，涉嫌違反兒童保護法及印尼刑法第351條，可能面臨3年半的監禁。

不怕被欺凌 承擔所有痛苦

即使面對欺凌，Rizal沒有害怕，為免媽媽擔心而沒有將事件告知她，自己承受所有事情。印尼國會議員Dedi Mulyadi曾與Rizal的家人聯絡，指Rizal並不是第一次被這班人欺凌，

雖然經常被欺負，但Rizal從未抱怨過，他仍堅持幫媽媽賣小食。

事件引起南蘇拉威西省省長Nurdin Abdullah的關注，他邀請Rizal和家人到其官邸作客，承諾為Rizal提供3年的獎學金，並送上一部電單車方便他日後賣小食。

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責任編輯：王俊賢

