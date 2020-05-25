政府研加快推公屋租置貨尾　公屋聯會調查：9成居民支持

▲ 公屋聯會促請房委會，盡快推出租置計劃推售細節。（陳永康攝）

政府早前建議房委會研究，加快推售公屋租置計劃約4萬伙未售單位；公屋聯會3月至5月發起問卷調查，約2,000個公屋戶參與，逾九成受訪居民支持房委會加快推售貨尾單位。

公屋聯會稱，調查仍在進行，最新數據稱逾九成受訪者同意房委會推售租置貨尾單位，近九成人支持房委會延續提供「折上折」單位置業優惠，也有近九成人同意設立調遷計劃，加快房委會轉租為售步伐。

公屋聯會主席文裕明預計，近半還未「轉租為買」的租置屋邨單位居民，可負擔樓價約20萬至50萬元不等。他又建議，為了回應公屋租戶的置業需求，可研究於未用盡地積比的屋邨，「插針」加建綠置居大廈，優先讓原邨居民認購。

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記者：吳卓峰