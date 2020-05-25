【減肥大作戰】歐美Model大熱性感圓潤蜜桃臀　跟健身教練6招練出S身型

▲ 蜜桃臀在歐美Model界大熱，Venus會教大家6招練出這個S型身材。

炎炎夏日降臨，女士們難免都希望趁這好機會展現一下美好身段，尤其是既性感又健康的蜜桃臀。不過近月受疫情影響，大部分人要WFH避疫，難免胃口大開、積聚脂肪。但正所謂「有心唔怕遲」，立即扚起心肝跟健身中心Sky Fitness健身教練梁斯雅（Venus）學習6招蜜桃臀養成術，練出S身形。

▲ 健身及瑜伽教練Venus擁有讓女士們羨慕的 S 形身材，她會教大家 6 招養成蜜桃臀方法。（湯炳強攝）

翻開時裝雜誌，自不免會對歐美模特兒的S形身材，羨慕又妒忌，當中既豐滿又圓渾堅挺的蜜桃臀，就最為人所「心心眼」。姊妹們不用灰心，其實蜜桃臀是可以練成的！

Venus是糅合健身、運動治癒的私人健身中心Sky Fitness健身及瑜伽教練，已有逾8年教瑜伽經驗，最近幾年更考獲健身教練牌。「我很喜歡做運動，跳舞、瑜伽、健身、網球等也會試，原本先學瑜伽，但後來認為瑜伽主要以拉筋為主，就想學健身訓練肌肉。」

嬌小玲瓏的Venus，身材可說是fit爆，更擁有女士們夢寐以求的蜜桃臀。

很多時大家亦有誤會，只要做帶氧運動便可以減肥。頭階段可能很成功，但某個時期肌肉便會適應了這項運動，達到停滯期。

所以她建議，如想減肥的話，應該要不斷嘗試不同運動來消耗肌肉。飲食方面，Venus亦提醒大家絕不能揀飲擇食，應以清淡為主。

盡量別吃加工食物，要選擇一些營養及蛋白質高的，譬如番薯。但我只會吃烚番薯，番薯包就不吃，因為加工過的營養含量會減低。

▲ 動作1：Leg Rainbow（湯炳強攝）

動作1：Leg Rainbow

做法：90度屈膝跪低，雙腳分開至盆骨闊度，雙手打開至膊頭闊度，左腳向後伸長，呼氣時用力拉高抬起，向下擺去右邊。重複動作，由右邊拉高抬起擺回左邊。做15至20下，換邊再做。

注意：腳抬高時腰背要挺直，收緊腹部，腰部勿放鬆，並配合呼氣。

▲ 動作2：Side Plank抬腿（湯炳強攝）

動作2：Side Plank抬腿

做法：右手伸直撑住地面，右腳屈膝跪地，左腳伸長，腳尖掂地。左手打開向上伸直，左腳慢慢提高至雙腳呈90度位置，配合呼氣，然後再向下放回原位。做15至20下，換邊再做。

注意：腳提高時，盆骨勿反開，要向前；上身保持穩定，收緊腹部，側腹亦要用力。

▲ 動作3：側弓步（湯炳強攝）

動作3：側弓步

做法：先企直，雙手握拳放胸前。然後打開左腳屈膝向下，膝頭及腳尖指向同一方向，右腳拉長伸直。呼氣時左腳腳踭發力，將身體推向上返回原位。重複動作，向下時吸氣，向上時呼氣。做15至20下，換邊再做。

注意：膝頭勿向內收，要打開向外；腰背挺直，勿彎腰，臀部要向後推。

動作4：橋式

做法：平躺地上，雙腳屈膝成90度，腳掌平貼地面，膝頭打開至盆骨寬闊。然後用臀部肌肉發力，將大腿、腰部及腹部向上推，然後向下返回原位。向上時用力呼氣，向下時吸氣，可做15至20下。

注意：膝頭勿向內夾，向上推高時勿用腰發力。

▲ 動作5：弓步（湯炳強攝）

動作5：弓步

做法：先站立，雙腳分開至膊頭闊，右腳踏向前，左腳踏向後。向下蹲，左右腳膝頭屈曲呈90度，再返回原位。向下時吸氣，向上時呼氣。做15至20下，換邊再做。

注意：腰背挺直，向下蹲時重心集中在中間，雙腳屈曲盡量保持90度。

▲ 動作6：深蹲加側抬腿（湯炳強攝）

動作6：深蹲加側抬腿

做法：雙腳打開企直，雙手握拳放胸前。先向下蹲，重心放在左腳，然後向上，右腳同時向上踢。做15至20下，換邊再做。

注意：腰背挺直，收緊腹部，腳抬高時配合用力呼氣。

記者︰黃依情