回收基金兩項支援回收業措施　共批出580宗申請涉9200萬元

▲ 回收基金推出「一次性回收業抗疫資助計劃」及「一次性租金資助計劃」支援回收業。（資料圖片）

為緩解業界面對的經營困境，回收基金推出「一次性回收業抗疫資助計劃」及「一次性租金資助計劃」支援業界。



環境保護署表示，截至今日（25日）回收基金已批核超過410宗「一次性回收業抗疫資助計劃」申請，涉及批出的資助金額約5,000萬元；而「一次性租金資助計劃」則批核了逾170宗申請，獲批出的資助金額約4,200萬元。



回收基金撥備1億元推出「一次性回收業抗疫資助計劃」旨在為每間回收商在營運成本方面提供為期6個月的即時財務支援，資助上限為每月2萬元，資助期由今年1月1日至6月30日，每宗申請合共最多資助12萬元。



至於「一次性租金資助計劃」則獲撥備2.5億元，資助期本為2019年10月至今年3月，在此期間業界獲資助50%租金；其後資助期延長6個月至今年9月，期間的租金資助幅度亦由原先的50%增加至75%。每戶全期12個月最高租金資助額為375,000元。



「一次性回收業抗疫資助計劃」申請限期為2020年6月30日，而「一次性租金資助計劃」申請限期為2020年9月30日。有關兩項計劃的詳情，可瀏覽回收基金網頁、致電2788 5658或透過電郵（enquiry@recyclingfund.hk）與回收基金秘書處聯絡。

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責任編輯：郭詩詩