退休懲教助理涉向囚犯母索燒鵝脾　囚犯母指被告「微微咀笑」要求燒鵝脾

▲ 被告尹志亮（藍衣者）。（經濟日報記者攝）

退休壁屋懲教所一級懲教助理涉於當值期間，向經營燒味店的囚犯母親索取燒鵝髀，最後獲贈兩盒燒鴨，懲教助理否認訂明人員索取利益等兩罪，案件今(25日)於觀塘裁判法院開審。涉案囚犯母親供稱，被告多次「微微咀笑」地向她索取燒鵝髀，惟當日店內沒有燒鵝，因為她送給被告兩盒燒鴨。

涉案被告尹志亮（55歲）被控於2018年2月15日，身為壁屋懲教所一級懲教助理，未經許可而向朱妙雲索取1隻燒鵝髀，及於2018年2月17日，未經許可接受朱妙雲提供的1隻燒鴨，被告今否認訂明人員索取利益及訂明人員接受利益兩罪受審。

雙方同意案情指，被告於1982年加入懲教署，案發時駐守壁屋懲教所，2018年5月被停職後，於同年6月正式退休。被告退休前於壁屋懲教所負責處理探訪者，懲教所內多處有閉路電視，而保安組會定時抽查片段，廉政公署於2018年3月收到壁屋懲教所的舉報及相關閉路電視片段。懲教署確認，探訪者的「認可交來物品」清單上，並不包括任何燒味，而署方亦從未收到被告要求接收不在一般許可範圍內物品的申請。

▲ 囚犯母親朱妙雲。（經濟日報記者攝）

涉案囚犯母親朱妙雲今以免予起訴證人的身份出庭作供，她供稱經營燒味店，其兒子自2017年5月被還押於壁屋懲教所後，她每天都會前往探望兒子，期間亦會與時為探訪等候區主管的被告接觸。朱供稱被告於2017年8月至9月期間，曾首次向她索取燒鵝髀，朱形容被告當時「微微咀笑」，朱當時以為被告只是開玩笑。至同年年底，被告再次「微微咀笑」地問她「燒鵝髀呢？」，當時其丈夫亦在旁。

直至2018年初，被告再次向朱索取燒鵝髀，朱曾問及「我俾燒鵝髀你食有無事呀？有無問題呀？」惟被告沒有回應。同年農曆年初二，朱前往探監前，到店舖斬了兩盒燒鴨前往探監，她指當天店內沒有燒鵝。她到達壁屋懲教所後，將兩盒燒鴨帶到安檢處，放在桌上，並指給被告看，向被告稱「恭喜發財，身體健康」。被告則向她作恭賀手勢，她隨後便經過安檢入內，離開時被告向她表示「唔該晒」。案件下午續審。

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記者：楊詠渝