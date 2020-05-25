保就業計畫今日起可交表　至今午1時半接3.5萬宗申請

▲ 穿綠色制服職員為市民提供查詢服務。(黃傑偉攝)

第二輪防疫抗疫基金下的保就業計畫今日(25日)起接受申請。政策創新與統籌辦事處表示，截至今日下午1時半，共收到約3.5萬宗申請。

▲ 保就業計劃今起開放申請。(黃傑偉攝)

TOPick記者今午到位於觀塘創富中心的辦事處視察，現場有約8名身穿綠色制服的職員為市民提供查詢及指導服務。運輸公司職員李小姐到場了解申請資格，但她認為計劃明顯只能幫助大企業，其公司旗下只有數名員工，屬於小企業，未能捱過年底已遣散，因此未有保留強積金戶口，不合資格申請，對此感到失望及不公平。

▲ 李小姐到場了解申請資格。(黃傑偉攝)

貿易公司職員劉先生指，欲查詢關於花紅及「炮金」可否計算入内，獲回覆可以後而感到高興。他認為保就業計劃對其公司「多多少少有幫助」，公司只是小企業員工只有數人，但也能受惠而感到滿意。

▲ 劉先生指對於其公司能受惠於計劃感到滿意。(黃傑偉攝)

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記者：黃傑偉