  • 27°C
香港時間 : 2020525日 (週一) 16:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

保就業計畫今日起可交表　至今午1時半接3.5萬宗申請

社會 15:58 2020/05/25

分享：

熱門 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查 消委會

穿綠色制服職員為市民提供查詢服務。(黃傑偉攝)

第二輪防疫抗疫基金下的保就業計畫今日(25日)起接受申請。政策創新與統籌辦事處表示，截至今日下午1時半，共收到約3.5萬宗申請。

保就業計劃今起開放申請。(黃傑偉攝)

TOPick記者今午到位於觀塘創富中心的辦事處視察，現場有約8名身穿綠色制服的職員為市民提供查詢及指導服務。運輸公司職員李小姐到場了解申請資格，但她認為計劃明顯只能幫助大企業，其公司旗下只有數名員工，屬於小企業，未能捱過年底已遣散，因此未有保留強積金戶口，不合資格申請，對此感到失望及不公平。

李小姐到場了解申請資格。(黃傑偉攝)

貿易公司職員劉先生指，欲查詢關於花紅及「炮金」可否計算入内，獲回覆可以後而感到高興。他認為保就業計劃對其公司「多多少少有幫助」，公司只是小企業員工只有數人，但也能受惠而感到滿意。

劉先生指對於其公司能受惠於計劃感到滿意。(黃傑偉攝)

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

記者：黃傑偉

疫情 就業 防疫抗疫基金 觀塘

最高瀏覽

【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
16:29 2020/05/22
【翻版阿嬌】美女嫁有錢工程師辦世紀婚禮　公主式生活不願工作開支龐大1年後離婚
【移居星馬】許紹雄移居新加坡住4千呎大屋　李家聲大馬第二家園退休歎世界【多圖】
15:22 2020/05/22
【移居星馬】許紹雄移居新加坡住4千呎大屋　李家聲大馬第二家園退休歎世界【多圖】
bless排毒果汁驗出棒曲霉素超標可引致腸胃不適　食安中心呼籲市民停止飲用
22:19 2020/05/22
bless排毒果汁驗出棒曲霉素超標可引致腸胃不適　食安中心呼籲市民停止飲用